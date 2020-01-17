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Украина должна двигаться по пути евроинтеграции при любом правительстве - вице-премьер

Киев • УНН

 • 10955 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Украина должна двигаться по пути евроинтеграции и евроатлантической интеграции при любом правительстве. Об этом у себя в Facebook написал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

Украина должна двигаться по пути евроинтеграции при любом правительстве - вице-премьер

"Я уважаю решение Алексея Гончарука. Это были 4,5 месяца, за которые я благодарен Президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и Премьеру. В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед. Это было прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая", - написал Кулеба.

Он заявил, что сейчас имеет "поезда, который за четыре месяца набрал скорость, а теперь вынужден тормозить; и вопрос не в личностях, а в системе".

"При любом правительстве Украины должна двигаться путем европейской и евроатлантической интеграции и развития глубоких отношений с США, Китаем, Индией и другими важными партнерами", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, 17 января Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский получил представленное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно.

Как сообщал УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которого должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что Премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, Премьер-министр Украины Алексей Гончарук более полсуток спустя после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".

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