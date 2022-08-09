Україна і Польща розпочали відновлення міждержавної лінії електропередачі

Деталі

Відповідну рамкову угоду підписали голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький та президент PSE S.A. Ерік Клоссовські.

Повідомляється, що експорт до Польщі відновився через декілька тижнів після синхронізації енергосистеми України з енергомережею континентальної Європи і зараз складає 215 МВт. Введення відновленного інтерконектора в роботу на початку наступного року може збільшити фізичні можливості для експорту української електроенергії до Польщі ще майже на 1 000 МВт.

Цитата

“Проєкт по відновленню міждержавної лінії електропередачі реалізується на виконання меморандуму між Міністерством енергетики України та Міністерством клімату та навколишнього середовища Польщі, який було підписано в червня 2022 року.

Він має підтримку урядів обох країн та відповідає планам розвитку мереж «Укренерго» та PSE S.A.”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що від 30 липня Україна постачатиме в Європу 250 МВт електроенергії, планується збільшити показник ще у вісім разів.