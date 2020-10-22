Україна і Канада обговорили енергетичну сферу

Буславець зазначила, що спільно із прем’єр-міністром їм вдалося вирішити кризу у сфері відновлюваної енергетики.

“Україна не пішла на одностороннє зниження „зелених“ тарифів, а досягла врегулювання цього питання шляхом тривалих переговорів з інвесторами, пошуку компромісів та укладання Меморандуму, який став основою відповідного закону. На сьогодні ми його виконуємо. Впевнена, що нам вдасться виконати наші зобов’язання як держави перед інвесторами”, — наголосила очільниця Міненерго.

Вона повідомила, що оплата за відпущену у серпні “зелену” електроенергію склала 100%, за вересень оплачено більше половини, і до кінця жовтня електроенергія, відпущена за вересень, має бути оплачена в повному обсязі. Поточна оплата у цьому році також має бути забезпечена стовідсотково.

“Міністерство енергетики, Уряд, Прем’єр-міністр працюють над тим, щоб питання поточної оплати і погашення заборгованості було вирішено”, — наголосила Буславець. Водночас для цього необхідна консолідація зусиль й інших органів влади та народних депутатів.

Сторони обговорили перспективи розвитку маневрових потужностей в Україні та проєкти, які можуть зацікавити міжнародних партнерів та закордонних інвесторів. Це, зокрема, впровадження малих модульних реакторів, яке допомогло б вирішити питання дефіциту маневрових потужностей. Можливості впровадження цих технології в Україні зараз вивчаються Міністерством енергетики. В цьому контексті також розглядаються й інші варіанти для балансування енергосистеми: газопоршневі станції, накопичувачі енергії тощо.

“Потреба у маневрових потужностях наступного року складатиме близько 2 ГВт. Плануємо наступного року проводити конкурс на будівництво нової генеруючої потужності. Зараз вносяться зміни в законодавство, що спрощує умови проведення цього конкурсу і, відповідно, робить його більш привабливим для інвесторів”, — зазначила Буславець.

Також Міненерго вивчає перспективи водневої енергетики та планує розробити дорожню карту та концепцію розвитку цієї сфери.

“У нас профіцит генерації, є можливості для розвитку відновлюваної енергетики, яка могла би стати основою для виробництва водню”, — наголосила Буславець, звернувши увагу, що одним з лідерів водневої промисловості є саме канадська компанія Hydrogenics.

Окрему увагу сторони приділили впровадженню стимулюючого RAB-регулюванню, що надасть можливості для інвестицій в модернізацію електричних мереж. Також Міненерго за підтримки Світового банку завершує розробку концепції з розвитку Smart Grid технологій в Україні разом з планом її імплементації.

“В Україні дуже застаріла електрична інфраструктура, яка потребує модернізації. Разом з джерелом інвестицій, з розумінням, яким чином оновлювати інфраструктуру, до процесу її модернізації можливо залучити міжнародних партнерів”, — зазначила Буславець. Це покращить позицію України в рейтингу Doing Business за показником спрощення і зменшення вартості підключень, що є дуже важливим для бізнесу та інвесторів

Також в Міненерго відзначили, що слідують курсу низьковуглецевої економіки та зменшення шкідливого впливу на довкілля.

“Ми актуалізуємо нашу Енергетичну стратегію до 2035 року. Вона буде синхронізована з нашими планами та зобов’язаннями відповідно до Європейського зеленого курсу. Ми розробляємо інтегрований план боротьби зі зміною клімату і розвитку енергетики до 2030 року. Підготували концепцію реформування вугільної галузі, що спрямована на потенційне скорочення використання вугілля тепловою генерацією, яка поступово заміщуватиметься більш екологічними і новітніми видами генерації. Ми вживаємо всіх необхідних заходів, зважаючи на наші можливості з огляду на стан економіки, наші ресурси, і будемо продовжувати рухатись в напрямку зменшення негативного впливу на довкілля”, — підсумувала Буславець.