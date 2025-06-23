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Україну накриють дощі та грози 23 червня: детальний прогноз погоди

Київ • УНН

 • 422 перегляди

23 червня Україну очікують дощі та грози. Температура повітря становитиме від 19 до 28 градусів тепла.

Україну накриють дощі та грози 23 червня: детальний прогноз погоди

У понеділок, 23 червня, погода в Україні буде дощовою вночі та вдень. Різні регіони цього дня накриють опади з можливими грозами. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 23 червня синоптики прогнозують в Україні мінливу хмарність. Удень опади також очікуються на Сході та Південному Сході країни, в Полтавській та Сумській областях. Також цього дня можливо будуть грози у східних областях вдень та в більшості центральних регіонів вночі. 

На більшості території України буде переважно північно-західний вітер 7 – 12 метрів за секунду. Удень у центральних та південних областях місцями пориви можуть сягати 15 – 20 метрів за секунду.

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 19 – 24 градусів тепла, на заході та півдні очікується від 23 до 28 градусів.

У столиці та на Київщині також очікується мінлива хмарність. Температура повітря в області вдень – 19-24°C.

У самому Києві вдень – 20-22°C.  

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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