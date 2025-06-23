Украину накроют дожди и грозы 23 июня: подробный прогноз погоды

В понедельник, 23 июня, погода в Украине будет дождливой ночью и днем. Различные регионы в этот день накроют осадки с возможными грозами. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня, 23 июня синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность. Днем осадки также ожидаются на Востоке и Юго-Востоке страны, в Полтавской и Сумской областях. Также в этот день возможно будут грозы в восточных областях днем и в большинстве центральных регионов ночью.

На большей части территории Украины будет преимущественно северо-западный ветер 7 – 12 метров в секунду. Днем в центральных и южных областях местами порывы могут достигать 15 – 20 метров в секунду.

Днем столбики термометров поднимутся до 19 – 24 градусов тепла, на западе и юге ожидается от 23 до 28 градусов.

В столице и Киевской области также ожидается переменная облачность. Температура воздуха в области днем – 19-24°C.

В самом Киеве днем – 20-22°C.

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