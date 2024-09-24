Українцям за три тижні роботи нацкешбеку нарахували понад 23 млн грн
Київ • УНН
За три тижні бета-тестування програми "Національний кешбек" українцям нараховано 23,6 млн грн. Відкрито 1,6 млн карток, 10 банків стали партнерами, а 1137 виробників приєдналися до програми.
За три тижні бета-тестування програми "Національний кешбек" українцям було нараховано 23,6 млн грн. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.
Деталі
"23,6 млн грн Нацкешбеку нараховано українцям - результати трьох тижнів бета-тесту", - написав Федоров.
Він навів головні результати - у цифрах:
- 1,6 млн карток Нацкешбеку відкрито
- 10 банків долучилися до програми стали партнерами
- 1 137 виробників доєдналися до програми
Нагадаємо
10 виробників Київщини вже приєдналися до програми "Національний кешбек" для підтримки вітчизняних виробників.