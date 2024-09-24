Украинцам за три недели работы нацкешбека насчитали более 23 млн грн
Киев • УНН
За три недели бета-тестирования программы "Национальный кэшбек" украинцам начислено 23,6 млн грн. Открыто 1,6 млн карт, 10 банков стали партнерами, а 1137 производителей присоединились к программе.
За три недели бета-тестирования программы "Национальный кэшбек" украинцам было начислено 23,6 млн грн. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
"23,6 млн грн Нацкешбека начислено украинцам - результаты трех недель бета-теста", - написал Федоров.
Он привел главные результаты - в цифрах:
- 1,6 млн карт Нацкешбека открыто
- 10 банков присоединились к программе стали партнерами
- 1 137 производителей присоединились к программе
Напомним
10 производителей Киевщины уже присоединились к программе "Национальный кэшбек" для поддержки отечественных производителей.