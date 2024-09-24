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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцам за три недели работы нацкешбека насчитали более 23 млн грн

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 08:48  •  8324 просмотра

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За три недели бета-тестирования программы "Национальный кэшбек" украинцам начислено 23,6 млн грн. Открыто 1,6 млн карт, 10 банков стали партнерами, а 1137 производителей присоединились к программе.

За три недели бета-тестирования программы "Национальный кэшбек" украинцам было начислено 23,6 млн грн. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

"23,6 млн грн Нацкешбека начислено украинцам - результаты трех недель бета-теста", - написал Федоров. 

Он привел главные результаты - в цифрах: 

  • 1,6 млн карт Нацкешбека открыто
  • 10 банков присоединились к программе стали партнерами
  • 1 137 производителей присоединились к программе

Напомним 

10 производителей Киевщины уже присоединились к программе "Национальный кэшбек" для поддержки отечественных производителей.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

ОбществоЭкономика
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