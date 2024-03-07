Українці у Німеччині мають поставити свої автомобілі на облік
Київ • УНН
Українські біженці в Німеччині повинні зареєструвати свої автомобілі та отримати німецькі номерні знаки до 31 березня, якщо вони перебувають у країні більше року, інакше їм загрожує штраф за водіння без реєстрації.
Українські біженці які перебувають понад рок у Німеччині мають поставити свої автомобілі на облік і отримати німецькі номери до 31 березня. За керування автомобілем без реєстрації штрафуватимуть. Про це повідомляє DW, пише УНН.
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У міністерстві транспорту землі Північний Рейн-Вестфалія, яка очолює конференцію земельних транспортних відомств заявили, що 31 березня спливає термін перехідних положень, які дозволяли українським біженцям їздити на українських номерах у Німеччині більше року. Запитів від земель на подовження цих положень і винятків для українських транспортних засобів не поступало.
Це означає, що всі українські транспортні засоби, які понад рік перебувають у Німеччині, відтоді мають бути поставлені на облік у Німеччині,
Керування автомобілем без німецької реєстрації понад рік є адміністративним правопорушенням і передбачає штраф у 70 євро та 1 штрафний бал. За 8 штрафних балів у Німеччині забирають водійське посвідчення.
Водночас зазначається, що залишаються невирішеними деякі юридичні питання. Зокрема, заявник має довести своє право розпоряджатися автомобілем, який має іншого власника. Чимало водіїв не можуть довести таке право. Також невідомо, що буде з українськими автомобілями, які не зможуть пройти німецький техогляд і не відповідають європейським приписам – їм буде потрібен спеціальний дозвіл на участь у дорожньому русі.
Нагадаємо
Програма працевлаштування біженців з України в Німеччині поки що виявилася малоуспішною: лише 170 000 з 840 000 біженців були працевлаштовані через три місяці після її запровадження.