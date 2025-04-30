Українських водіїв попередили: Угорщина на день обмежить рух вантажівок
Київ • УНН
1 травня 2025 року Угорщина вводить обмеження на рух вантажівок вагою понад 7,5 т з 06:00 до 22:00 через святковий день. Водіям слід врахувати це при плануванні поїздок.
Угорщина запроваджує обмеження на рух вантажівок вагою понад 7,5 т 1 травня з 06:00 до 22:00. Це пов'язано зі святковим днем, тому водіям слід врахувати це при плануванні поїздок. Про це повідомили у Держмитслужбі, пише УНН.
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"До уваги водіїв великогабаритних транспортних засобів! На 1 травня 2025 року Угорщина запроваджує обмеження руху вантажного транспорту територією країни", - ідеться у повідомленні.
Посольство України в Угорщині, як вказано, офіційно повідомляє, що у зв’язку з оголошеним святковим днем угорською стороною буде запроваджене обмеження руху вантажівок і комбінованих транспортних засобів з максимально допустимою масою понад 7,5 т територією Угорщини у четвер 1 травня з 06:00 до 22:00 год.
"Рекомендуємо врахувати цю інформацію під час планування поїздок та міжнародних перевезень", - наголосили у митній службі.
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