Українських водіїв попередили: Угорщина на день обмежить рух вантажівок

$41.560.18
47.280.11
ukenru
Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль
13:34 • 11806 перегляди

Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини найближчої доби - Шмигаль

Ексклюзив
09:29 • 55602 перегляди

Індія та Пакистан: політолог розповів, чи назріває нова війна та як це вплине на Україну

30 квітня, 08:44 • 81487 перегляди

Рада продовжила термін добровільного повернення військових із СЗЧ до 30 серпня

Ексклюзив
30 квітня, 08:43 • 143669 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування

Ексклюзив
30 квітня, 06:47 • 84010 перегляди

З травня бензин в Україні мають продавати зі спиртом: як це позначиться на автомобілях та вартості палива

Ексклюзив
29 квітня, 15:28 • 225513 перегляди

БЕБ розслідує справи щодо ухилення від податків та контрабанди у сфері торгівлі електронікою

Ексклюзив
29 квітня, 15:14 • 166294 перегляди

“Повернення до сталінізму”: адвокат Кравець про тиск НАБУ на адвокатуру, прослуховування і звіти іноземцям

29 квітня, 15:11 • 115513 перегляди

Утримували у таборі шість років: МЗС та ГУР евакуювали українку та двох її дітей з Сирії

29 квітня, 13:48 • 140337 перегляди

Військових з ТЦК без бойового досвіду відправлятимуть у частини, що воюють - Генштаб

Ексклюзив
29 квітня, 11:06 • 107947 перегляди

Ми вже втратили можливість закуповувати посівний матеріал в українських виробників - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+20°
3.7м/с
26%
751 мм
Популярнi новини

Нічна атака по Дніпру: в ОВА розповіли подробиці

30 квітня, 04:52 • 88856 перегляди

Понад половина боїв - на двох напрямках: карта від Генштабу

30 квітня, 05:35 • 90106 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

30 квітня, 05:55 • 128657 перегляди

Келлог: США та Україна узгодили 22 дії для подальших домовленостей щодо війни

30 квітня, 08:04 • 64753 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

30 квітня, 08:15 • 72510 перегляди
Публікації

Хліб, олія, черешня: що спільного між вашим меню та аграрною наукою України?

13:19 • 19008 перегляди

Законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів зазнав нищівної критики науково-експертного управління Ради

10:55 • 43266 перегляди

Держзембанк або вінницький междусобойчик довкола землевпорядкування
Ексклюзив

30 квітня, 08:43 • 143669 перегляди

Сирна симфонія: 5 апетитних обідів, які легко приготувати вдома

30 квітня, 05:55 • 129729 перегляди

“Мамкині правила”. Transparency International Ukraine розкрило мотиви, чому керівництво АРМА зриває зміни в агентстві

29 квітня, 15:56 • 148948 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Педро Санчес

Олександр Усик

Ігор Терехов

Актуальні місця

Україна

Харків

Сполучені Штати

Дніпро

Європа

Реклама
УНН Lite

50-річний Леонардо Ді Капріо приголомшив шанувальників раптовим схудненням: фото

13:52 • 6334 перегляди

Кеті Перрі відчула себе "побитою" через несприйняття соціумом її космічної подорожі

12:48 • 11498 перегляди

Сара Геллар показала великий гардероб, як у Керрі Бредшоу з "Секс у великому місті"

12:27 • 12583 перегляди

Запланований серіал "Ейнштейн" відклали на рік

09:14 • 26954 перегляди

Фільми жахів - головні касові хіти 2024 року: рейтинг Deadline

30 квітня, 08:15 • 73294 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The Times

Нафта марки Brent

Євро

«Калібр» (сімейство ракет)

Українських водіїв попередили: Угорщина на день обмежить рух вантажівок

Київ • УНН

 • 2950 перегляди

1 травня 2025 року Угорщина вводить обмеження на рух вантажівок вагою понад 7,5 т з 06:00 до 22:00 через святковий день. Водіям слід врахувати це при плануванні поїздок.

Українських водіїв попередили: Угорщина на день обмежить рух вантажівок

Угорщина запроваджує обмеження на рух вантажівок вагою понад 7,5 т 1 травня з 06:00 до 22:00. Це пов'язано зі святковим днем, тому водіям слід врахувати це при плануванні поїздок. Про це повідомили у Держмитслужбі, пише УНН.

Деталі

"До уваги водіїв великогабаритних транспортних засобів! На 1 травня 2025 року Угорщина запроваджує обмеження руху вантажного транспорту територією країни", - ідеться у повідомленні.

Посольство України в Угорщині, як вказано, офіційно повідомляє, що у зв’язку з оголошеним святковим днем угорською стороною буде запроваджене обмеження руху вантажівок і комбінованих транспортних засобів з максимально допустимою масою понад 7,5 т територією Угорщини у четвер 1 травня з 06:00 до 22:00 год.

"Рекомендуємо врахувати цю інформацію під час планування поїздок та міжнародних перевезень", - наголосили у митній службі.

На кордоні з Польщею у пункті пропуску "Устилуг" обмежать рух: що треба знати29.04.25, 15:44 • 3460 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоНовини СвітуНаші за кордоном
Угорщина
Україна
Brent
$62.03
Bitcoin
$93,081.70
S&P 500
$5,435.66
Tesla
$271.21
Газ TTF
$32.50
Золото
$3,319.00
Ethereum
$1,740.19