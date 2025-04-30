Украинских водителей предупредили: Венгрия на день ограничит движение грузовиков
Киев • УНН
1 мая 2025 года Венгрия вводит ограничение на движение грузовиков весом более 7,5 т с 06:00 до 22:00 из-за праздничного дня. Водителям следует учесть это при планировании поездок.
Венгрия вводит ограничения на движение грузовиков весом более 7,5 т 1 мая с 06:00 до 22:00. Это связано с праздничным днем, поэтому водителям следует учесть это при планировании поездок. Об этом сообщили в Гостаможслужбе, пишет УНН.
Детали
"Вниманию водителей крупногабаритных транспортных средств! На 1 мая 2025 года Венгрия вводит ограничения движения грузового транспорта по территории страны", - говорится в сообщении.
Посольство Украины в Венгрии, как указано, официально сообщает, что в связи с объявленным праздничным днем венгерской стороной будет введено ограничение движения грузовиков и комбинированных транспортных средств с максимально допустимой массой более 7,5 т по территории Венгрии в четверг 1 мая с 06:00 до 22:00.
"Рекомендуем учесть эту информацию при планировании поездок и международных перевозок", - отметили в таможенной службе.
На границе с Польшей в пункте пропуска "Устилуг" ограничат движение: что нужно знать29.04.25, 15:44 • 3460 просмотров