Українські солдати можуть замінити частину американського контингенту в ЄС після перемоги - Президент
Київ • УНН
Зеленський заявив, що після перемоги Україна запропонує своїх військових для заміни частини американського контингенту в Європі. Це дозволить США зосередитися на інших пріоритетних регіонах.
Після перемоги Україна готова запропонувати своїх військових для заміни частини американського контингенту в Європі, надаючи можливість США зосередитися на інших пріоритетних регіонах. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на засіданні Європейської Ради, передає УНН.
Після цієї війни ми матимемо сотні тисяч солдатів із сучасним бойовим досвідом. Екіпірованих. І ми пропонуємо підтримати вашу силу нашою, замінивши частину американського контингенту нашими солдатами, особливо у Європі або там, де ми домовимося, що дасть змогу США активніше діяти в пріоритетних для них регіонах, в Індо-Тихоокеанському або деінде. Але для цього, звісно, нам треба перемогти
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонує розмістити на своїй території ракетний пакет стримування, який або змусить росію до реальних мирних переговорів, або дозволить знищити її військові об’єкти.