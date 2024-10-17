Украинские солдаты могут заменить часть американского контингента в ЕС после победы - Президент

После победы Украина готова предложить своих военных для замены части американского контингента в Европе, предоставляя возможность США сосредоточиться на других приоритетных регионах. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского Совета, передает УНН.

После этой войны мы будем иметь сотни тысяч солдат с современным боевым опытом. Экипированных. И мы предлагаем поддержать вашу силу нашей, заменив часть американского контингента нашими солдатами, особенно в Европе или там, где мы договоримся, что позволит США активнее действовать в приоритетных для них регионах, в Индо-Тихоокеанском или где-то еще. Но для этого, конечно, нам надо победить - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает разместить на своей территории ракетный пакет сдерживания, который либо вынудит Россию к реальным мирным переговорам, либо позволит уничтожить ее военные объекты.