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Украинские солдаты могут заменить часть американского контингента в ЕС после победы - Президент

Украинские солдаты могут заменить часть американского контингента в ЕС после победы - Президент

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 11:43  •  5091 просмотра

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Зеленский заявил, что после победы Украина предложит своих военных для замены части американского контингента в Европе. Это позволит США сосредоточиться на других приоритетных регионах.

После победы Украина готова предложить своих военных для замены части американского контингента в Европе, предоставляя возможность США сосредоточиться на других приоритетных регионах. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского Совета, передает УНН.

После этой войны мы будем иметь сотни тысяч солдат с современным боевым опытом. Экипированных. И мы предлагаем поддержать вашу силу нашей, заменив часть американского контингента нашими солдатами, особенно в Европе или там, где мы договоримся, что позволит США активнее действовать в приоритетных для них регионах, в Индо-Тихоокеанском или где-то еще. Но для этого, конечно, нам надо победить

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагает разместить на своей территории ракетный пакет сдерживания, который либо вынудит Россию к реальным мирным переговорам, либо позволит уничтожить ее военные объекты.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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