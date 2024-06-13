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Українські моряки врятували чоловіка, якого віднесло у відкрите море

Українські моряки врятували чоловіка, якого віднесло у відкрите море

Київ • УНН

 • 13611 перегляди

Під час виконання завдань українські моряки врятували цивільну особу, яку віднесло у відкрите море.

Військові моряки врятували цивільного, якого віднесло у відкрите море . Про це повідомили у Службі зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, пише УНН.

Під час виконання завдань в акваторії Чорного моря екіпажу одного з катерів ВМС ЗС України надійшла вказівка щодо пошуку цивільної особи, яку хвилями віднесло у відкрите море,

йдеться у повідомленні.

Деталі

В результаті пошуку військові моряки виявили горе-плавця та відпрацювали заходи з порятунку людини, що опинилась за бортом. Цивільну особу було успішно врятовано та доставлено на суходол.

У ВМС ЗСУ нагадали, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

2-річний малюк потонув у басейні на Харківщині13.06.24, 11:01 • 13805 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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