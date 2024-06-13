Українські моряки врятували чоловіка, якого віднесло у відкрите море
Київ • УНН
Під час виконання завдань українські моряки врятували цивільну особу, яку віднесло у відкрите море.
Військові моряки врятували цивільного, якого віднесло у відкрите море . Про це повідомили у Службі зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, пише УНН.
Під час виконання завдань в акваторії Чорного моря екіпажу одного з катерів ВМС ЗС України надійшла вказівка щодо пошуку цивільної особи, яку хвилями віднесло у відкрите море,
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В результаті пошуку військові моряки виявили горе-плавця та відпрацювали заходи з порятунку людини, що опинилась за бортом. Цивільну особу було успішно врятовано та доставлено на суходол.
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