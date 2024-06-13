Военные моряки спасли гражданского, которого отнесло в открытое море. Об этом сообщили в Службе связей с общественностью Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.

Во время выполнения задач в акватории Черного моря экипажу одного из катеров ВМС ВС Украины поступило указание по поиску гражданского лица, которое волнами отнесло в открытое море, говорится в сообщении.

Детали

В результате поиска военные моряки обнаружили горе-пловца и отработали мероприятия по спасению человека, оказавшегося за бортом. Гражданское лицо было успешно спасено и доставлено на сушу.

В ВМС ВСУ напомнили, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

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