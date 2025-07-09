Україна знемагає від спеки: 9 липня легше не стане
Київ • УНН
9 липня майже всю Україну охопить спека до +39 градусів, найвищі температури очікуються на сході, півдні та в центрі. На заході буде комфортніше, а дощі з грозами прогнозуються в західних, північних та Вінницькій областях.
У середу, 9 липня, майже всю Україну охопить пекельна спека. Температура буде вищою, ніж у багатьох країнах Європейського континенту – проте будуть і контрасти. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
За прогнозом синоптиків, найвищі температури охоплять схід, південь та більшість центральних регіонів – очікується +33…+39 градусів.
На півночі – до +34, хоча на Житомирщині буде помітно свіжіше, до +28.
Найкомфортніше буде на заході: у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях температура триматиметься в межах +21…+27 градусів.
Дощі з грозами прогнозують на заході, півночі та у Вінницькій області.
У деяких регіонах можливі сильні зливи, шквали й навіть град – варто бути обережними, особливо у другій половині дня.
Синоптики повідомляють, що загальне послаблення спеки очікується 11-12 липня.
Водночас на сході вона триватиме довше – +35…+39 і подекуди до +40 градусів збережуться щонайменше до кінця тижня.
У Києві спека триматиметься на рівні +30…+33 градусів. Увечері — ймовірні короткочасні грози.
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