Україна знемагає від спеки: 9 липня легше не стане

У середу, 9 липня, майже всю Україну охопить пекельна спека. Температура буде вищою, ніж у багатьох країнах Європейського континенту – проте будуть і контрасти. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

За прогнозом синоптиків, найвищі температури охоплять схід, південь та більшість центральних регіонів – очікується +33…+39 градусів.

На півночі – до +34, хоча на Житомирщині буде помітно свіжіше, до +28.

Найкомфортніше буде на заході: у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях температура триматиметься в межах +21…+27 градусів.

Дощі з грозами прогнозують на заході, півночі та у Вінницькій області.

У деяких регіонах можливі сильні зливи, шквали й навіть град – варто бути обережними, особливо у другій половині дня.

Синоптики повідомляють, що загальне послаблення спеки очікується 11-12 липня.

Водночас на сході вона триватиме довше – +35…+39 і подекуди до +40 градусів збережуться щонайменше до кінця тижня.

У Києві спека триматиметься на рівні +30…+33 градусів. Увечері — ймовірні короткочасні грози.

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