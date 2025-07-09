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Україна знемагає від спеки: 9 липня легше не стане

Київ • УНН

 • 288 перегляди

9 липня майже всю Україну охопить спека до +39 градусів, найвищі температури очікуються на сході, півдні та в центрі. На заході буде комфортніше, а дощі з грозами прогнозуються в західних, північних та Вінницькій областях.

Україна знемагає від спеки: 9 липня легше не стане

У середу, 9 липня, майже всю Україну охопить пекельна спека. Температура буде вищою, ніж у багатьох країнах Європейського континенту – проте будуть і контрасти. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

За прогнозом синоптиків, найвищі температури охоплять схід, південь та більшість центральних регіонів – очікується +33…+39 градусів.

На півночі – до +34, хоча на Житомирщині буде помітно свіжіше, до +28.

Найкомфортніше буде на заході: у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській областях температура триматиметься в межах +21…+27 градусів.

Дощі з грозами прогнозують на заході, півночі та у Вінницькій області.

У деяких регіонах можливі сильні зливи, шквали й навіть град – варто бути обережними, особливо у другій половині дня.

Синоптики повідомляють, що загальне послаблення спеки очікується 11-12 липня.

Водночас на сході вона триватиме довше – +35…+39 і подекуди до +40 градусів збережуться щонайменше до кінця тижня.

У Києві спека триматиметься на рівні +30…+33 градусів. Увечері — ймовірні короткочасні грози.

Як допомогти тваринам у години спеки: нагадує Патрульна поліція 04.07.25, 13:53 • 909 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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