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Украина изнывает от жары: 9 июля легче не станет

Киев • УНН

 • 138 просмотра

9 июля почти всю Украину охватит жара до +39 градусов, самые высокие температуры ожидаются на востоке, юге и в центре. На западе будет комфортнее, а дожди с грозами прогнозируются в западных, северных и Винницкой областях.

Украина изнывает от жары: 9 июля легче не станет

В среду, 9 июля, почти всю Украину охватит адская жара. Температура будет выше, чем во многих странах Европейского континента – однако будут и контрасты. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

По прогнозу синоптиков, самые высокие температуры охватят восток, юг и большинство центральных регионов – ожидается +33…+39 градусов.

На севере – до +34, хотя на Житомирщине будет заметно свежее, до +28.

Комфортнее всего будет на западе: во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях температура будет держаться в пределах +21…+27 градусов.

Дожди с грозами прогнозируются на западе, севере и в Винницкой области.

В некоторых регионах возможны сильные ливни, шквалы и даже град – стоит быть осторожными, особенно во второй половине дня.

Синоптики сообщают, что общее ослабление жары ожидается 11-12 июля.

В то же время на востоке она продлится дольше – +35…+39 и кое-где до +40 градусов сохранятся как минимум до конца недели.

В Киеве жара будет держаться на уровне +30…+33 градусов. Вечером — вероятны кратковременные грозы.

Как помочь животным в часы жары: напоминает Патрульная полиция04.07.25, 13:53 • 905 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
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