Украина изнывает от жары: 9 июля легче не станет
Киев • УНН
9 июля почти всю Украину охватит жара до +39 градусов, самые высокие температуры ожидаются на востоке, юге и в центре. На западе будет комфортнее, а дожди с грозами прогнозируются в западных, северных и Винницкой областях.
В среду, 9 июля, почти всю Украину охватит адская жара. Температура будет выше, чем во многих странах Европейского континента – однако будут и контрасты. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
По прогнозу синоптиков, самые высокие температуры охватят восток, юг и большинство центральных регионов – ожидается +33…+39 градусов.
На севере – до +34, хотя на Житомирщине будет заметно свежее, до +28.
Комфортнее всего будет на западе: во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях температура будет держаться в пределах +21…+27 градусов.
Дожди с грозами прогнозируются на западе, севере и в Винницкой области.
В некоторых регионах возможны сильные ливни, шквалы и даже град – стоит быть осторожными, особенно во второй половине дня.
Синоптики сообщают, что общее ослабление жары ожидается 11-12 июля.
В то же время на востоке она продлится дольше – +35…+39 и кое-где до +40 градусов сохранятся как минимум до конца недели.
В Киеве жара будет держаться на уровне +30…+33 градусов. Вечером — вероятны кратковременные грозы.
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