Україна здобула дев'яту медаль на Паралімпіаді-2024
Київ • УНН
Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова вибороли бронзову медаль у міксті парного настільного тенісу на Паралімпіаді-2024. Це перша в історії медаль України у міксті на Паралімпійських іграх.
Україна здобула ще одну бронзу на Паралімпіаді-2024. Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова завоювали медаль у міксті парного настільного тенісу (клас XD17), повідомляє "Суспільне Спорт", пише УНН.
Деталі
У півфіналі Дідух та Шинкарьова поступилися представникам Китаю Чжао Шуая та Мао Цзіндянь.
Попри це, українські настільні тенісисти вибороли першу в історії медаль України у міксті на Паралімпійських іграх.
Доповнення
За другий день змагань Україна здобула 4 нагороди: 1 золоту та 3 срібні медалі в різних дисциплінах.