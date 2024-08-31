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Україна здобула дев'яту медаль на Паралімпіаді-2024

Україна здобула дев'яту медаль на Паралімпіаді-2024

Київ • УНН

 • 114622 перегляди

Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова вибороли бронзову медаль у міксті парного настільного тенісу на Паралімпіаді-2024. Це перша в історії медаль України у міксті на Паралімпійських іграх.

Україна здобула ще одну бронзу на Паралімпіаді-2024. Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова завоювали медаль у міксті парного настільного тенісу (клас XD17), повідомляє "Суспільне Спорт", пише УНН

Деталі

У півфіналі Дідух та Шинкарьова поступилися представникам Китаю Чжао Шуая та Мао Цзіндянь.

Попри це, українські настільні тенісисти вибороли першу в історії медаль України у міксті на Паралімпійських іграх.

Доповнення 

За другий день змагань Україна здобула 4 нагороди: 1 золоту та 3 срібні медалі в різних дисциплінах.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СпортОлімпіада

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