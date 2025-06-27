Україна здатна виробляти чотири мільйони дронів на рік - Умєров

Станом на сьогодні України досягла рівня, який дозволяє виробляти понад 4 мільйони дронів на рік. Загалом фронту вже передано 1,5 мільйона безпілотників, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Сьогодні українські виробники досягли рівня, який дозволяє виготовляти понад 4 мільйонів дронів на рік - сказав Умєров.

Деталі

Вн додав, що на кінець червня фронт вже отримав 1,5 млн дронів.

Станом на сьогодні, вже фронт отримав до 1,5 млн дронів - це всі закупівлі, і АОЗ, і ДССЗЗІ, і безпосередньо бригад - повідомив міністр оборони.

Доповнення

Головнокомандуючий Збройними силами України Олександр Сирський повідомив, що українські операції у межах DeepStrike на території рф - одна з найсильніших сторін ЗСУ, яка своєю ефективністю в 15 разів перевищує витрати на ураження.