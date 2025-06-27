Україна здатна виробляти чотири мільйони дронів на рік - Умєров

$41.590.08
48.640.31
ukenru
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
10:27 • 5652 перегляди
Кузьміних і медицина: що у фармпідкомітеті ВР робить людина з дипломом інженера та справою від НАБУ
Ексклюзив
10:12 • 15877 перегляди
Попит відновлюється: що відбувається з туризмом в Україні, та як змінилися ціни
Ексклюзив
09:36 • 19225 перегляди
На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
09:20 • 23375 перегляди
Справа Чернишова: суд оголосив перерву до 16:30
09:07 • 23911 перегляди
КНДР залучила 11 тис. елітного контингенту для війни проти України, Кім Чен Ин може готувати більше - Умєров
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 176041 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
26 червня, 16:15 • 129572 перегляди
“Очікуємо гарні новини найближчим часом”: Буданов натякнув на новий обмін полоненими
26 червня, 14:09 • 106651 перегляди
Більшість були в полоні з 22-го року: Зеленський заявив про новий етап обміну полоненими з рф
Ексклюзив
26 червня, 10:24 • 122010 перегляди
Меджліс намагається залучити Туреччину для повернення кримських політв'язнів - Чубаров
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 250687 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3.2м/с
38%
750мм
Популярнi новини
Смертний вирок у Японії: відомого вбивцю стратили вперше з 2022 року27 червня, 02:54 • 71431 перегляди
Ще плюс 970 окупантів, 1 ворожий танк та 13 артсистем: Генштаб оновив дані про втрати ворога 27 червня, 04:26 • 19664 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку05:36 • 105924 перегляди
Фон дер Ляєн оголосила про готовність передати €11 млрд Україні06:13 • 40376 перегляди
Суд розпочав обрання запобіжного заходу Чернишову06:15 • 37490 перегляди
Публікації
АРМА знову перевіряє "Алакор Сіті": бізнесмен з паспортом рф Адамовський вдруге намагається ввійти в "Гулівер"11:13 • 3714 перегляди
Україна посилює курс на імпортозаміщення в авіації: головне – не заважати, а створювати умови для розвитку05:36 • 106137 перегляди
"Мати-героїня" у воєнний час: що стоїть за цим почесним званням і яку підтримку отримують багатодітні матері
Ексклюзив
26 червня, 16:34 • 176037 перегляди
Подвійна гра претендента на “Гулівер” Адамовського: чому компанію з оточення Порошенка знову допустили до конкурсу26 червня, 15:27 • 126428 перегляди
Покриває чи не бачить? Голова АРМА Дума ігнорує скандал зі своїм заступником і “Укрбудом”
Ексклюзив
26 червня, 09:58 • 250682 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Київська область
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Третій сезон серіалу "Гра в кальмара" з 27 червня на Netflix: Сон Гі Хун повертається до гри 10:28 • 7544 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум розірвали стосунки після дев'яти років разом26 червня, 13:18 • 83494 перегляди
Вільньов переходить від "Дюни" до "007": стане режисером наступного фільму про Бонда26 червня, 07:00 • 115613 перегляди
Фанати обурені: у фіналі сезону "Сімпсонів" натякнули на смерть Мардж25 червня, 17:48 • 87238 перегляди
Найдорожче весілля року розпочалось: глава Amazon Джефф Безос і його наречена прибули до Венеції, попри протести25 червня, 16:39 • 93752 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
С-400
Truth Social
Крилата ракета
Нафта

Україна здатна виробляти чотири мільйони дронів на рік - Умєров

Київ • УНН

 • 574 перегляди

Українські виробники досягли можливості виготовляти понад 4 мільйони дронів щорічно. Станом на червень, на фронт вже поставлено 1,5 мільйона безпілотників.

Україна здатна виробляти чотири мільйони дронів на рік - Умєров

Станом на сьогодні України досягла рівня, який дозволяє виробляти понад 4 мільйони дронів на рік. Загалом фронту вже передано 1,5 мільйона безпілотників, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

Сьогодні українські виробники досягли рівня, який дозволяє виготовляти понад 4 мільйонів дронів на рік

- сказав Умєров.

Деталі

Вн додав, що на кінець червня фронт вже отримав 1,5 млн дронів.

Станом на сьогодні, вже фронт отримав до 1,5 млн дронів - це всі закупівлі, і АОЗ, і ДССЗЗІ, і безпосередньо бригад 

- повідомив міністр оборони.

Доповнення

Головнокомандуючий Збройними силами України Олександр Сирський повідомив, що українські операції у межах DeepStrike на території рф - одна з найсильніших сторін ЗСУ, яка своєю ефективністю в 15 разів перевищує витрати на ураження.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаТехнології
Умєров Рустем Енверович
Збройні сили України
Сирський Олександр Станіславович
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9