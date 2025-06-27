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Financial Times
Хранитель

Украина способна производить четыре миллиона дронов в год - Умеров

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Украинские производители достигли возможности производить более 4 миллионов дронов ежегодно. По состоянию на июнь, на фронт уже поставлено 1,5 миллиона беспилотников.

Украина способна производить четыре миллиона дронов в год - Умеров

На сегодня Украина достигла уровня, который позволяет производить более 4 миллионов дронов в год. В целом фронту уже передано 1,5 миллиона беспилотников, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с журналистами, передает УНН.

Сегодня украинские производители достигли уровня, который позволяет производить более 4 миллионов дронов в год

- сказал Умеров.

Детали

Он добавил, что к концу июня фронт уже получил 1,5 млн дронов.

На сегодня фронт уже получил до 1,5 млн дронов - это все закупки, и АОЗ, и ГССЗИ, и непосредственно бригад 

- сообщил министр обороны.

Дополнение

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что украинские операции в рамках DeepStrike на территории РФ - одна из сильнейших сторон ВСУ, которая своей эффективностью в 15 раз превышает затраты на поражение.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ВойнаТехнологии
Рустем Умєров
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина
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