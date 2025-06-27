Украина способна производить четыре миллиона дронов в год - Умеров
Киев • УНН
Украинские производители достигли возможности производить более 4 миллионов дронов ежегодно. По состоянию на июнь, на фронт уже поставлено 1,5 миллиона беспилотников.
На сегодня Украина достигла уровня, который позволяет производить более 4 миллионов дронов в год. В целом фронту уже передано 1,5 миллиона беспилотников, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время встречи с журналистами, передает УНН.
Сегодня украинские производители достигли уровня, который позволяет производить более 4 миллионов дронов в год
Детали
Он добавил, что к концу июня фронт уже получил 1,5 млн дронов.
На сегодня фронт уже получил до 1,5 млн дронов - это все закупки, и АОЗ, и ГССЗИ, и непосредственно бригад
Дополнение
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что украинские операции в рамках DeepStrike на территории РФ - одна из сильнейших сторон ВСУ, которая своей эффективностью в 15 раз превышает затраты на поражение.