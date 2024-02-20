Україна запускає логістичний пункт для отримання міжнародної військової допомоги - Міноборони

Уряд ухвалив постанову, яка регулює питання міжнародної військової допомоги, що дозволяє запустити "Український логістичний пункт" за кордоном. Про це повідомляє пресслужба Міноборони, пише УНН.

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У відомстві пояснюють, що завдяки цій постанові окрім синхронізації процесів у наданні військової допомоги, обліку, моніторингу та контролю, налагоджується ще логістика постачання.

Ця постанова дозволила запуск "Українського логістичного пункту" поза межами держави. Фактично, це український підрозділ при міжнародному Хабі, що поєднує логістичну мережу партнерів з українською

До складу "Українського логістичного пункту" входять представники Міноборони, Збройних Сил України, Міністерства внутрішніх справ та інших державних органів (за згодою).

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Це дозволить налагодити координацію з прийому та транспортування вантажів, а також координувати переміщення українських військових для навчання за кордоном.

До цього діяльність українського персоналу на міжнародному Хабі партнерів ніяк нормативно не була врегульована. Це спричиняло низку фінансових, адміністративних та організаційних складностей

Зазначається, що відтепер після прибуття міжнародної допомоги до України, Генштаб розподіляє її між складовими Сил безпеки і оборони для досягнення найбільш ефективного та раціонального використання. Транспортуванням по підрозділах займаються підрозділи логістики Сил оборони.

Одна з найголовніших задач Міноборони – це моніторинг використання міжнародної військової допомоги в Силах безпеки і оборони. Тобто, завдяки цій постанові ми зможемо синхронізувати дані отриманої допомоги на рівні держави. Якщо раніше Нацгвардія, Прикордонна служба, Нацполіція вели внутрішній облік, то тепер Міноборони узагальнюватиме це в єдиному звіті