Украина запускает логистический пункт для получения международной военной помощи - Минобороны

Правительство приняло постановление, регулирующее вопросы международной военной помощи, что позволяет запустить "Украинский логистический пункт" за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.

Детали

В ведомстве объясняют, что благодаря этому постановлению кроме синхронизации процессов в предоставлении военной помощи, учета, мониторинга и контроля, налаживается еще логистика поставок.

Это постановление позволило запуск "Украинского логистического пункта" за пределами государства. Фактически, это украинское подразделение при международном Хабе, объединяющее логистическую сеть партнеров с украинской - подчеркнул заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

В состав "Украинского логистического пункта" входят представители Минобороны, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел и других государственных органов (по согласию).

Украина и США обсудили реформы внутреннего аудита и контроль за военной помощью

Это позволит наладить координацию по приему и транспортировке грузов, а также координировать перемещение украинских военных для обучения за рубежом.

До этого деятельность украинского персонала на международном Хабе партнеров никак нормативно не была урегулирована. Это вызывало ряд финансовых, административных и организационных сложностей - объяснил Гайдер.

Отмечается, что отныне по прибытии международной помощи в Украину, Генштаб распределяет ее между составляющими Сил безопасности и обороны для достижения наиболее эффективного и рационального использования. Транспортировкой по подразделениям занимаются подразделения логистики Сил обороны.

Одна из главных задач Минобороны - это мониторинг использования международной военной помощи в Силах безопасности и обороны. То есть, благодаря этому постановлению мы сможем синхронизировать данные полученной помощи на уровне государства. Если раньше Нацгвардия, Пограничная служба, Нацполиция вели внутренний учет, то теперь Минобороны будет обобщать это в едином отчете - пояснил заместитель министра обороны.

Напомним

Кабмин утвердил порядок мониторинга и контроля за использованием международной военной помощи для обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны во время военного положения.

В постановлении расписан механизм получения международной военной помощи.