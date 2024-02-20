Украина запускает логистический пункт для получения международной военной помощи - Минобороны
Киев • УНН
Правительство одобрило постановление о создании Украинского логистического центра за рубежом для регулирования международной военной помощи и содействия.
Правительство приняло постановление, регулирующее вопросы международной военной помощи, что позволяет запустить "Украинский логистический пункт" за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, пишет УНН.
Детали
В ведомстве объясняют, что благодаря этому постановлению кроме синхронизации процессов в предоставлении военной помощи, учета, мониторинга и контроля, налаживается еще логистика поставок.
Это постановление позволило запуск "Украинского логистического пункта" за пределами государства. Фактически, это украинское подразделение при международном Хабе, объединяющее логистическую сеть партнеров с украинской
В состав "Украинского логистического пункта" входят представители Минобороны, Вооруженных Сил Украины, Министерства внутренних дел и других государственных органов (по согласию).
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Это позволит наладить координацию по приему и транспортировке грузов, а также координировать перемещение украинских военных для обучения за рубежом.
До этого деятельность украинского персонала на международном Хабе партнеров никак нормативно не была урегулирована. Это вызывало ряд финансовых, административных и организационных сложностей
Отмечается, что отныне по прибытии международной помощи в Украину, Генштаб распределяет ее между составляющими Сил безопасности и обороны для достижения наиболее эффективного и рационального использования. Транспортировкой по подразделениям занимаются подразделения логистики Сил обороны.
Одна из главных задач Минобороны - это мониторинг использования международной военной помощи в Силах безопасности и обороны. То есть, благодаря этому постановлению мы сможем синхронизировать данные полученной помощи на уровне государства. Если раньше Нацгвардия, Пограничная служба, Нацполиция вели внутренний учет, то теперь Минобороны будет обобщать это в едином отчете
Напомним
Кабмин утвердил порядок мониторинга и контроля за использованием международной военной помощи для обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны во время военного положения.
В постановлении расписан механизм получения международной военной помощи.
Украина запускает логистический пункт для получения международной военной помощи - Минобороны
Правительство одобрило постановление о создании Украинского логистического центра за рубежом для регулирования международной военной помощи и содействия.
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