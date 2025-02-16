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Україна визначила червоні лінії власних інтересів: Єрмак розкрив деталі переговорів з США та спростував чутки про зустріч з рф

Київ • УНН

 • 31107 перегляди

Глава ОП Андрій Єрмак обговорив з представниками США угоду щодо рідкоземельних ресурсів та визначив червоні лінії інтересів України. Він спростував інформацію про зустрічі з росіянами.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, підсумовуючи обговорення які відбувались на Мюнхенській конференції з безпеки наголосив, що розгляд можливої угоди щодо рідкоземельних ресурсів може бути конкретизовано. Також Єрмак зауважив, що є фейком будь-які повідомлення про зустрічі з росіянами, оскільки необхідний план поки не напрацьовано.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу керівника Офісу президента України.

Інформація про всі зустрічі з росіянами — це фейк. Не було зустрічей і не плануються, поки ми не напрацюємо план. Президент чітко відповів на ці запитання

- зазначив Андрій Єрмак.

Посадовець повідомив  на свої сторінці у соцмережі, що відбулася предметна розмова з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, спецпредставником президента США з питань України та рф Кітом Келлогом. 

Україна чітко визначила червоні лінії власних інтересів. Розмова про угоду щодо рідкоземельних ресурсів буда наповнена конкретикою, але вона потребує ще часу та ідей для доопрацювання.

- зазначив Єрмак

Нагадаємо

Керівник ОП повідомив про наміри залучити американських інвесторів у стратегічні галузі економіки. Україна також прагне отримати сильні гарантії безпеки за участі США.

Важливо, щоб він це побачив: Зеленський хоче поїхати із Келлогом на фронт15.02.25, 20:12 • 30313 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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