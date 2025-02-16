Україна визначила червоні лінії власних інтересів: Єрмак розкрив деталі переговорів з США та спростував чутки про зустріч з рф

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак, підсумовуючи обговорення які відбувались на Мюнхенській конференції з безпеки наголосив, що розгляд можливої угоди щодо рідкоземельних ресурсів може бути конкретизовано. Також Єрмак зауважив, що є фейком будь-які повідомлення про зустрічі з росіянами, оскільки необхідний план поки не напрацьовано.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу керівника Офісу президента України.

Інформація про всі зустрічі з росіянами — це фейк. Не було зустрічей і не плануються, поки ми не напрацюємо план. Президент чітко відповів на ці запитання