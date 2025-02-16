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Украина определила красные линии собственных интересов: Ермак раскрыл детали переговоров с США и опроверг слухи о встрече с РФ

Киев  •  УНН

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Глава ОП Андрей Ермак обсудил с представителями США соглашение по редкоземельным ресурсам и определил красные линии интересов Украины. Он опроверг информацию о встречах с россиянами.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, подытоживая обсуждения которые происходили на Мюнхенской конференции по безопасности отметил, что рассмотрение возможного соглашения по редкоземельным ресурсам может быть конкретизировано. Также Ермак отметил, что является фейком любые сообщения о встречах с россиянами, поскольку необходимый план пока не наработан.

Передает УНН с ссылкой на пресс-службу руководителя Офиса президента Украины.

Информация обо всех встречах с россиянами - это фейк. Не было встреч и не планируются, пока мы не наработаем план. Президент четко ответил на эти вопросы

- отметил Андрей Ермак.

Чиновник сообщил  на своей странице в соцсети, что состоялся предметный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпредставителем президента США по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом. 

Украина четко определила красные линии собственных интересов. Разговор о соглашении по редкоземельным ресурсам был наполнен конкретикой, но он требует еще времени и идей для доработки.

- отметил Ермак

Напомним,

Руководитель ОП сообщил о намерениях привлечь американских инвесторов в стратегические отрасли экономики. Украина также стремится получить сильные гарантии безопасности с участием США.

Важно, чтобы он это увидел: Зеленский хочет поехать с Келлогом на фронт15.02.25, 20:12 • 26894 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
andrii-yermakАндрей Ермак
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
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