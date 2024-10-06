Україна висловила підтримку Ізраїлю напередодні річниці вторгнення бойовиків угрупування "ХАМАС"
Київ • УНН
Україна підтримала право Ізраїлю на самозахист напередодні річниці вторгнення "ХАМАС" 7 жовтня 2023 року. Посольство України в Ізраїлі висловило солідарність та підкреслило право країни на безпеку громадян після неспровокованого нападу.
Україна висловила підтримку Ізраїлю напередодні річниці вторгнення бойовиків угрупування ХАМАС, яке відбулось 7 жовтня 2023 року. Зокрема в українському диппредставництві в Ізраїлі наголосили, що ця держава має право на "самозахист і безпеку своїх громадян", адже вона зазнала неспровокованого нападу. Про це йдеться у заяві посольства України в Ізраїлі, яка опублікована у Facebook, пише УНН.
Нескінченний біль та скорбота тих, хто втратив близьких 7 жовтня 2023 року. У цей непростий для наших двох країн час посольство України в Ізраїлі висловлює солідарність та підтримку Ізраїлю. Ми підкреслюємо, що кожна країна, на яку нападають, має право на самозахист і безпеку своїх громадян,
Нагадаємо
Вранці 7 жовтня бойовики руху ХАМАС вдерлися на територію Ізраїлю з території сектора Гази. За повідомленнями різних джерел до кількох десятків громадян Ізраїлю можуть бути у заручниках. В результаті наземних дій бойовиків ХАМАС та ракетного удару по території Ізраїлю, станом на 8 жовтня, повідомлялося про понад 350 загиблих.