Украина выразила поддержку Израилю накануне годовщины вторжения боевиков группировки ХАМАС, которое состоялось 7 октября 2023 года. В частности, в украинском диппредставительстве в Израиле отметили, что это государство имеет право на "самозащиту и безопасность своих граждан", ведь оно подверглось неспровоцированному нападению. Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Израиле, которое опубликовано в Facebook, пишет УНН.

Бесконечная боль и скорбь тех, кто потерял близких 7 октября 2023 года. В это непростое для наших двух стран время посольство Украины в Израиле выражает солидарность и поддержку Израилю. Мы подчеркиваем, что каждая страна, на которую нападают, имеет право на самозащиту и безопасность своих граждан, - говорится в сообщении.

Напомним

Утром 7 октября боевики движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля с территории сектора Газа. По сообщениям различных источников до нескольких десятков граждан Израиля могут быть в заложниках. В результате наземных действий боевиков ХАМАС и ракетного удара по территории Израиля, по состоянию на 8 октября, сообщалось о более 350 погибших.