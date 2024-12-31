Україна цього року повернула більшу кількість людей з російського полону, ніж минулого - Буданов

У 2024 році було повернуто трохи більшу кількість людей з російського полону ніж торік. Обмін "всіх на всіх" необхідний для обох сторін. Про це заявив глава головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону, передає УНН.

"... мені здається трохи більшу кількість людей ми повернули у 2024 році, ніж у 2023 році. Сподіваюсь, що така тенденція на збільшення буде й у 2025 році. І зрештою ми дійдемо до того, що повернемо всіх назад. Обмін формату "всіх на всіх" необхідний. Як би це негарно не звучало, але він потрібен для обох сторін", - заявив Буданов.

Доповнення

У рамках 11-го обміну у 2024 році з російського полону звільнено 189 українців, включаючи захисників Маріуполя та острова Зміїний. Серед звільнених 173 рядових та сержантів, 14 офіцерів та 2 цивільних.

Під час обміну полоненими у понеділок, 30 грудня, додому повернулося 11 військових бригади "Азов", які боронили Маріуполь та перебували у полоні майже 3 роки.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляв, що 30 грудня відбувся 59-й обмін з початку повномасштабного російського вторгнення. Загалом за цей час Координаційному штабу за дорученням Президента України вдалося звільнити з російської неволі вже 3956 людей. Зокрема, у 2024 році вдалося визволити 1358 наших людей - як військових, так і цивільних.