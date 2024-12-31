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Украина в этом году вернула большее количество людей из российского плена, чем в прошлом - Буданов

Украина в этом году вернула большее количество людей из российского плена, чем в прошлом - Буданов

Киев  •  УНН

 • 1449 просмотра

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В 2024 году из российского плена освобождено больше украинцев, чем в 2023-м. Всего с начала полномасштабного вторжения освобождено 3956 человек, из них 1358 - в 2024 году.

В 2024 году было возвращено немного большее количество людей из российского плена чем в прошлом году. Обмен «всех на всех» необходим для обеих сторон. Об этом заявил глава главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает УНН.

«... мне кажется немного большее количество людей мы вернули в 2024 году, чем в 2023 году. Надеюсь, что такая тенденция на увеличение будет и в 2025 году. И в конце концов мы дойдем до того, что вернем всех обратно. Обмен формата «всех на всех» необходим. Как бы это некрасиво не звучало, но он нужен для обеих сторон», - заявил Буданов.

Дополнение

В рамках 11-го обмена в 2024 году из российского плена освобождено 189 украинцев, включая защитников Мариуполя и острова Змеиный. Среди освобожденных 173 рядовых и сержантов, 14 офицеров и 2 гражданских.

Во время обмена пленными в понедельник, 30 декабря, домой вернулось 11 военных бригады «Азов», которые защищали Мариуполь и находились в плену почти 3 года. 

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщал, что 30 декабря состоялся 59-й обмен с начала полномасштабного российского вторжения. Всего за это время Координационному штабу по поручению Президента Украины удалось освободить из российской неволи уже 3956 человек. В частности, в 2024 году удалось освободить 1358 наших людей - как военных, так и гражданских. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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