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Україна та Бразилія обговорили шляхи досягнення миру й подальшу співпрацю

Україна та Бразилія обговорили шляхи досягнення миру й подальшу співпрацю

Київ • УНН

 • 51417 перегляди

Керівник ОП Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента Бразилії щодо територіальної цілісності України. Сторони обговорили шляхи досягнення справедливого миру та розвиток двосторонніх відносин.

Україна та Бразилія обговорили шляхи, які допоможуть досягти справедливого миру та перспективи співпраці. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головним радником Президента Бразилії Селсо Аморімом, під час якої сторони зосередили увагу на питаннях територіальної цілісності та міжнародної підтримки України. 

У ході бесіди Єрмак висловив вдячність Бразилії за послідовну позицію щодо дотримання принципів міжнародного права та поваги до суверенітету держав. Окремо було наголошено на важливості заяв керівництва Бразилії про необхідність збереження територіальної недоторканності всіх країн. 

Співрозмовники також обговорили можливі шляхи досягнення справедливого миру, що гарантуватиме стабільність і безпеку в регіоні. Додатково увага була приділена розвитку відносин між Києвом і Бразилією, включно з підтримкою українських ініціатив на міжнародній арені. 

Окремо Єрмак закликав бразильську сторону підтримати резолюцію Генасамблеї ООН, приурочену до третьої річниці початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. 

Сторони також розглянули перспективи подальших контактів на вищому рівні для поглиблення співпраці між двома країнами.

США пропонують відправити в Україну миротворців з Бразилії та Китаю - ЗМІ17.02.25, 14:39 • 25986 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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