Украина и Бразилия обсудили пути достижения мира и дальнейшее сотрудничество
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента Бразилии по территориальной целостности Украины. Стороны обсудили пути достижения справедливого мира и развитие двусторонних отношений.
Украина и Бразилия обсудили пути, которые помогут достичь справедливого мира и перспективы сотрудничества. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с главным советником Президента Бразилии Селсо Аморимом, во время которого стороны сосредоточили внимание на вопросах территориальной целостности и международной поддержки Украины.
В ходе беседы Ермак выразил благодарность Бразилии за последовательную позицию по соблюдению принципов международного права и уважения к суверенитету государств. Отдельно была отмечена важность заявлений руководства Бразилии о необходимости сохранения территориальной неприкосновенности всех стран.
Собеседники также обсудили возможные пути достижения справедливого мира, гарантирующего стабильность и безопасность в регионе. Дополнительно внимание было уделено развитию отношений между Киевом и Бразилией, включая поддержку украинских инициатив на международной арене.
Отдельно Ермак призвал бразильскую сторону поддержать резолюцию Генассамблеи ООН, приуроченную к третьей годовщине начала полномасштабного вторжения рф в Украину.
Стороны также рассмотрели перспективы дальнейших контактов на высшем уровне для углубления сотрудничества между двумя странами.
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