Україна проти росії: в понеділок в Гаазі почнеться слухання по суті справи про порушення рф суверенних прав України в Чорному та Азовському морях
Київ • УНН
Постійна палата третейського суду в Гаазі розпочне слухання по суті за позовом України проти Росії щодо порушення морського права
Постійна палата третейського суду в Гаазі у понеділок, 23 вересня, розпочне слухання по суті за позовом України проти росії про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року. Про це йдеться у на сайті суду, пише УНН.
Слухання по суті триватимуть з 23 вересня по 5 жовтня.
Очікується, що судовий розгляд розпочнеться 23 вересня рівно о 10 годині за місцевим часом (11.00 за київським часом). Після цього українська сторона матиме 20 хвилин на вступну заяву. Слідом за Україною свою вступну заяву оголосить росія. Після цього слухання відбуватимуться у закритому форматі.
Наступні публічні заяви, як заплановано на даний момент, будуть зроблені: Україною - 3 жовтня о 17:40 за місцевим часом (18.40 за київським часом), Росією – 5 жовтня о 17.40 за місцевим часом.
Відкриті частина засідань будуть транслюватися судом.
Нагадаємо
У вересні 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти рф щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і прагне підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці шляхом застосування арбітражної процедури.
У травні 2017 року відбулося перше засідання трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створено арбітраж для розгляду спору України проти рф. У лютому 2018 року Україна передала до Постійної палати третейського суду в Гаазі докази про порушення росією суверенних прав України в Чорному та Азовському морях, а також в Керченській протоці.