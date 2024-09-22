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Україна проти росії: в понеділок в Гаазі почнеться слухання по суті справи про порушення рф суверенних прав України в Чорному та Азовському морях

Київ • УНН

 • 50893 перегляди

Постійна палата третейського суду в Гаазі розпочне слухання по суті за позовом України проти Росії щодо порушення морського права

Постійна палата третейського суду в Гаазі у понеділок, 23 вересня, розпочне слухання по суті за позовом України проти росії про порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року. Про це йдеться у на сайті суду, пише УНН.

Слухання по суті триватимуть з 23 вересня по 5 жовтня.

Очікується, що судовий розгляд розпочнеться 23 вересня рівно о 10 годині за місцевим часом (11.00 за київським часом). Після цього українська сторона матиме 20 хвилин на вступну заяву. Слідом за Україною свою вступну заяву оголосить росія. Після цього слухання відбуватимуться у закритому форматі.

Наступні публічні заяви, як заплановано на даний момент, будуть зроблені: Україною - 3 жовтня о 17:40 за місцевим часом (18.40 за київським часом), Росією – 5 жовтня о 17.40 за місцевим часом.

Відкриті частина засідань будуть транслюватися судом.

Нагадаємо

У вересні 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти рф щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і прагне підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці шляхом застосування арбітражної процедури.

У травні 2017 року відбулося перше засідання трибуналу за Конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створено арбітраж для розгляду спору України проти рф. У лютому 2018 року Україна передала до Постійної палати третейського суду в Гаазі докази про порушення росією суверенних прав України в Чорному та Азовському морях, а також в Керченській протоці.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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