Украина против россии: в понедельник в Гааге начнется слушание по существу дела о нарушении рф суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях

Постоянная палата третейского суда в Гааге в понедельник, 23 сентября, начнет слушания по существу по иску Украины против россии о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Об этом говорится в на сайте суда, пишет УНН.

Слушания по существу продлятся с 23 сентября по 5 октября.

Ожидается, что судебное разбирательство начнется 23 сентября ровно в 10 часов по местному времени (11.00 по киевскому времени). После этого у украинской стороны будет 20 минут на вступительное заявление. Вслед за Украиной свое вступительное заявление объявит россия. После этого слушания будут проходить в закрытом формате.

Следующие публичные заявления, как запланировано на данный момент, будут сделаны: Украиной - 3 октября в 17:40 по местному времени (18.40 по киевскому времени), россией - 5 октября в 17.40 по местному времени.

Открытые часть заседаний будут транслироваться судом.

Напомним

В сентябре 2016 года Украина инициировала отдельное производство против рф о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и стремится подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе путем применения арбитражной процедуры.

В мае 2017 года состоялось первое заседание трибунала по Конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против рф. В феврале 2018 года Украина передала в Постоянную палату третейского суда в Гааге доказательства о нарушении россией суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.