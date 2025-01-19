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Україна попередила США про наслідки швидких мирних переговорів із рф - The Telegraph

Україна попередила США про наслідки швидких мирних переговорів із рф - The Telegraph

Київ • УНН

 • 36375 перегляди

Київ застерігає США від примусу до переговорів з росією без військової переваги. Українська влада наголошує на необхідності тиску на російську економіку перед початком мирного процесу.

 Офіційні особи в Києві напередодні інавгурації Дональда Трампа застерегли США, що примушування України до переговорів з росією до того, як вона поверне собі перевагу на полі бою, було б катастрофічною помилкою. Про це пише The Telegraph, передає УНН.  

Деталі

Як йдеться у статті, побоюючись, що нова адміністрація США може скоротити військову допомогу, якщо він відмовиться від переговорів, Володимир Зеленський намагається довести, що Україні спочатку потрібен час і підтримка для ескалації своєї кампанії в глибині росії. За словами помічників Зеленського, нездатність змусити володимира путіна "відчути біль" перед переговорами посилить російського диктатора, ослабить Україну і зрештою завдасть шкоди репутації та інтересам Заходу.

Британія відіграватиме "повну роль" у будь-яких мирних переговорах щодо України - Стармер 17.01.2025, 02:35 • 33865 переглядiв

Прагнучи до швидкого повторення перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС,  Трамп неодноразово обіцяв під час передвиборчої кампанії, що він припинить війну між росією та Україною протягом 24 годин. Хоча команда майбутнього президента визнає, що цього не станеться, Кіт Келлогг, який є посланцем Трампа по Україні, очікує, що на завершення війни біде 100 днів.

Такі строки викликали глибоке занепокоєння в Києві, де офіційні особи попереджають, що поспішний початок переговорів просто зіграє на руку Путіну. "Суть у тому, що тут немає простих і швидких рішень", - заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк,  і додав: "Ініціатива має бути під контролем. Вона не повинна бути віддана росії".

За словами Подоляка, удари ЗСУ на території рф чинять значний вплив на російську економіку, яка є найвразливішим місцем путіна, і вкрай важливо, щоб Україна отримала підтримку, щоб змусити кремль вступити в переговори за потребою, а не за власним бажанням.

"Наразі 46 відсотків російських нафтопереробних заводів перебувають під ударом або в зоні досяжності української зброї", - додав він. Це означає, що росія поступово втрачає значну частину цього ключового сектора своєї економіки".

Ми повинні бути в змозі підтримувати такий тиск, якщо хочемо почати переговори з позиції сили. Тільки якщо Росія зазнаватиме втрат, вона буде готова до серйозних переговорів

- заявив Подоляк.

Як зазначає The Telegraph, незважаючи на стриманий оптимізм, українські чиновникиготуються до того, що їм доведеться вести переговори з не найкращою позицією, якщо Трамп залишиться непохитним, і якщо, путін взагалі захоче вести переговори.

Якщо переговори все-таки відбудуться, каже Олена Сотник, радник заступника прем'єр-міністра, вкрай важливо, щоб вони велися не тільки між Росією і США, а й щоб Україна та її європейські партнери, зокрема Велика Британія, також сиділи за столом переговорів.

Зеленський розкрив умови для сильної позиції України в переговорах з рф16.01.2025, 17:04 • 44985 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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