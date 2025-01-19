Украина предупредила США о последствиях быстрых мирных переговоров с рф - The Telegraph

Официальные лица в Киеве в преддверии инаугурации Дональда Трампа предостерегли США, что принуждение Украины к переговорам с россией до того, как она вернет себе преимущество на поле боя, было бы катастрофической ошибкой. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

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Как говориться в статье, опасаясь, что новая администрация США может сократить военную помощь, если он откажется от переговоров, Владимир Зеленский пытается доказать, что Украине сначала нужно время и поддержка для эскалации своей кампании в глубине россии. По словам помощников Зеленского, неспособность заставить владимира путина "почувствовать боль" перед переговорами усилит российского диктатора, ослабит Украину и в конечном итоге нанесет ущерб репутации и интересам Запада.

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Стремясь к быстрому повторению перемирия между Израилем и ХАМАС, Трамп неоднократно обещал в ходе предвыборной кампании, что он прекратит войну между россией и Украиной в течение 24 часов. Хотя команда будущего президента признает, что этого не произойдет, Кит Келлогг, который является посланником Трампа по Украине, спрогнозировал, что на завершение войны уйдет 100 дней.

Такие сроки вызвали глубокую озабоченность в Киеве, где официальные лица предупреждают, что поспешное начало переговоров просто сыграет на руку путину. "Суть в том, что здесь нет простых и быстрых решений", - заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, И добавил: "Инициатива должна быть под контролем. Она не должна быть отдана россии".

По словам Подоляка, удары ВСУ на территории рф оказывают значительное влияние на российскую экономику, которая является самым уязвимым местом путина, и крайне важно, чтобы Украина получила поддержку, чтобы заставить кремль вступить в переговоры по необходимости, а не по собственному желанию.

"В настоящее время 46 процентов российских нефтеперерабатывающих заводов находятся под ударом или в зоне досягаемости украинского оружия", - добавил он. Это означает, что россия постепенно теряет значительную часть этого ключевого сектора своей экономики".

Мы должны быть в состоянии поддерживать такое давление, если хотим начать переговоры с позиции силы. Только если Россия будет нести потери, она будет готова к серьезным переговорам - заявил Подоляк.

Как отмечает The Telegraph, несмотря на сдержанный оптимизм, украинские чиновники потихоньку готовятся к тому, что им придется вести переговоры с не самой лучшей позиции, если Трамп останется непреклонным и если, путин вообще захочет вести переговоры.

Если переговоры все-таки состоятся, говорит Елена Сотник, советник заместителя премьер-министра, крайне важно, чтобы они велись не только между россией и США, но и чтобы Украина и ее европейские партнеры, в частности Великобритания, также сидели за столом переговоров.

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