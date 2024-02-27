Україна почала переговори з Норвегією про укладення безпекової угоди
Київ • УНН
Україна розпочала переговори з Норвегією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку, щоб формалізувати їхні безпекові зобов'язання щодо підтримки України проти російського вторгнення.
Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква розпочав переговори з норвезькою делегацією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди, повідомляє пресслужба глави української держави, передає УНН.
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За дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу глави держави Андрія Єрмака й на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква розпочав переговори з Норвегією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди
Зазначається, що норвезьку делегацію очолив спеціальний представник Міністерства закордонних справ Норвегії з питань України Крістіан Сісе.
Сторони обговорили основні структурні елементи та блоки угоди, а також погодили графік подальшої роботи.
Норвегія – наш ключовий партнер у Північній Європі, один із лідерів коаліції бойових літаків, що підтримує Україну із самого початку повномасштабного вторгнення. Тому важливо, що сьогодні ми розпочали процес із формалізації безпекових зобов’язань наших держав
"Безпрецедентний документ": Зеленський розповів, що передбачає безпекова угода з Німеччиною16.02.24, 14:23 • 19704 перегляди