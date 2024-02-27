Украина начала переговоры с Норвегией о заключении соглашения по безопасности с Норвегией
Киев • УНН
Украина начала переговоры с Норвегией о заключении двустороннего соглашения о безопасности, чтобы формализовать их обязательства по безопасности по поддержке Украины против российского вторжения.
Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква начал переговоры с норвежской делегацией по заключению двустороннего соглашения по безопасности, сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает УНН.
Детали
По поручению президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса главы государства Андрея Ермака и во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква начал переговоры с Норвегией по заключению двустороннего соглашения по безопасности
Отмечается, что норвежскую делегацию возглавил специальный представитель Министерства иностранных дел Норвегии по вопросам Украины Кристиан Сисе.
Стороны обсудили основные структурные элементы и блоки соглашения, а также согласовали график дальнейшей работы.
Норвегия - наш ключевой партнер в Северной Европе, один из лидеров коалиции боевых самолетов, которая поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Поэтому важно, что сегодня мы начали процесс по формализации обязательств по безопасности наших государств
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Украина начала переговоры с Норвегией о заключении соглашения по безопасности с Норвегией
Украина начала переговоры с Норвегией о заключении двустороннего соглашения о безопасности, чтобы формализовать их обязательства по безопасности по поддержке Украины против российского вторжения.
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