Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД. Кабмін зареєстрував законопроект

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект, який передбачає вихід України з угоди про принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав СНД. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

"Кабінетом Міністрів, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді: проект закону "Про вихід з Угоди про принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі транспортної політики" (реєстр. №0248)", - повідомив Мельничук.

Він зазначив, що документом передбачено "з метою забезпечення національної безпеки, посилення заходів із захисту національних інтересів, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України вихід України з Угоди про принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі транспортної політики".

Доповнення

Угода була підписана країнами СНД у жовтні 1997 року у столиці Киргизії Бішкеку, а ратифікована Верховною Радою в жовтні 1999 року. Угода передбачає формування спільного транспортного простору і взаємодії держав-учасниць СНД, що має на увазі сукупність технологічно поєднаних транспортних комунікацій на територіях цих держав, обладнаних для пересування транспортних засобів, перевезення вантажів та пасажирів, інформаційних і тарифних систем, структур та механізмів управління різними видами транспорту, функціонування яких здійснюється на основі національного законодавства.

Нагадаємо

Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід з угоди про створення міждержавної системи документального шифрованого зв'язку СНД.