Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ. Кабмин зарегистрировал законопроект
Киев • УНН
Кабинет Министров подал законопроект о выходе Украины из соглашения о транспортном сотрудничестве со странами СНГ.
Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает выход Украины из соглашения о принципах формирования общего транспортного пространства и взаимодействия государств СНГ. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
"Кабинетом Министров, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде: проект закона "О выходе из Соглашения о принципах формирования общего транспортного пространства и взаимодействия государств - участников Содружества Независимых Государств в области транспортной политики" (рег. №0248)", - сообщил Мельничук.
Он отметил, что документом предусмотрено "с целью обеспечения национальной безопасности, усиления мер по защите национальных интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины выход Украины из Соглашения о принципах формирования общего транспортного пространства и взаимодействия государств - участников Содружества Независимых Государств в области транспортной политики".
Дополнение
Соглашение было подписано странами СНГ в октябре 1997 года в столице Киргизии Бишкеке, а ратифицировано Верховной Радой в октябре 1999 года. Соглашение предусматривает формирование общего транспортного пространства и взаимодействия государств-участников СНГ, что подразумевает совокупность технологически объединенных транспортных коммуникаций на территориях этих государств, оборудованных для передвижения транспортных средств, перевозки грузов и пассажиров, информационных и тарифных систем, структур и механизмов управления различными видами транспорта, функционирование которых осуществляется на основе национального законодательства.
Напомним
Кабинет министров принял решение о выходе из соглашения о создании межгосударственной системы документальной шифрованной связи СНГ.
Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ. Кабмин зарегистрировал законопроект
Кабинет Министров подал законопроект о выходе Украины из соглашения о транспортном сотрудничестве со странами СНГ.
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