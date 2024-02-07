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Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ. Кабмин зарегистрировал законопроект

Украина планирует выйти еще из одного соглашения СНГ. Кабмин зарегистрировал законопроект

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 17:29  •  12877 просмотра

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Кабинет Министров подал законопроект о выходе Украины из соглашения о транспортном сотрудничестве со странами СНГ.

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает выход Украины из соглашения о принципах формирования общего транспортного пространства и взаимодействия государств СНГ. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

"Кабинетом Министров, как субъектом законодательной инициативы, зарегистрирован в Верховной Раде: проект закона "О выходе из Соглашения о принципах формирования общего транспортного пространства и взаимодействия государств - участников Содружества Независимых Государств в области транспортной политики" (рег. №0248)", - сообщил Мельничук.

Он отметил, что документом предусмотрено "с целью обеспечения национальной безопасности, усиления мер по защите национальных интересов, независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины выход Украины из Соглашения о принципах формирования общего транспортного пространства и взаимодействия государств - участников Содружества Независимых Государств в области транспортной политики".

Дополнение

Соглашение было подписано странами СНГ в октябре 1997 года в столице Киргизии Бишкеке, а ратифицировано Верховной Радой в октябре 1999 года. Соглашение предусматривает формирование общего транспортного пространства и взаимодействия государств-участников СНГ, что подразумевает совокупность технологически объединенных транспортных коммуникаций на территориях этих государств, оборудованных для передвижения транспортных средств, перевозки грузов и пассажиров, информационных и тарифных систем, структур и механизмов управления различными видами транспорта, функционирование которых осуществляется на основе национального законодательства.

Напомним

Кабинет министров принял решение о выходе из соглашения о создании межгосударственной системы документальной шифрованной связи СНГ.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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