Україна вийшла з ще однієї угоди СНД
Київ • УНН
Україна виходить з угоди СНД щодо шифрованого зв'язку
Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід з угоди про створення міждержавної системи документального шифрованого зв'язку СНД. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
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"Здійснено вихід України з угоди про створення міждержавної системи документального шифрованого звʼязку Співдружності Незалежних Держав, вчиненої 18 жовтня 1996 у москві", - повідомив Мельничук.
Угода передбачає використання в міждержавній системі інформаційних технологій, програмних засобів та засобів захисту інформації, у тому числі абонентського шифрування виробництва на основі двосторонніх або багатосторонніх угод держав-учасниць.
Нагадаємо
Україна має намір вийти ще з однієї угоди СНД - щодо непрямих податків під час торгівлі між країнами - учасницями Співдружності, відповідний законопроект схвалив уряд.