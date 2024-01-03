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Україна вийшла з ще однієї угоди СНД

Україна вийшла з ще однієї угоди СНД

Київ • УНН

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Україна виходить з угоди СНД щодо шифрованого зв'язку

Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід з угоди про створення міждержавної системи документального шифрованого зв'язку СНД. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Деталі

"Здійснено вихід України з угоди про створення міждержавної системи документального шифрованого звʼязку Співдружності Незалежних Держав, вчиненої 18 жовтня 1996 у москві", - повідомив Мельничук.

Угода передбачає використання в міждержавній системі інформаційних технологій, програмних засобів та засобів захисту інформації, у тому числі абонентського шифрування виробництва на основі двосторонніх або багатосторонніх угод держав-учасниць.

Нагадаємо

Україна має намір вийти ще з однієї угоди СНД - щодо непрямих податків під час торгівлі між країнами - учасницями Співдружності, відповідний законопроект схвалив уряд.

Павло Башинський

Павло Башинський

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