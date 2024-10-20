Україна перед тим, як вступити до НАТО має відновити свій суверенітет - президент ПА НАТО Конноллі

Президент Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі заявив, що Україна перебуває на незворотному шляху до членства в Альянсі, але необхідно відновити свій суверенітет та територіальну цілісність.

Про це Конноллі розповів в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

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Зараз ведеться війна. Я думаю, що ми маємо це вирішити, ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО. Думаю, що НАТО дуже чітко вказало і уряд моєї країни, США, також чітко вказав – ми вітаємо ідею щоб Україна приєдналася до НАТО. Те, що ми називаємо "невідворотна стежка" до цього членства. Я розумію певний поспіх і нетерплячість з боку українців – в б хотів би стати членом НАТО ще учора. Але ми маємо, ясна річ, складну і трагічну ситуацію на теренах України. І цим є присутність там російських військ і російська окупація. Це має бути вирішено