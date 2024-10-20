Украина перед тем, как вступить в НАТО должна восстановить свой суверенитет - президент ПА НАТО Коннолли

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли заявил, что Украина находится на необратимом пути к членству в Альянсе, но необходимо восстановить свой суверенитет и территориальную целостность.

Об этом Коннолли рассказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

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Сейчас ведется война. Я думаю, что мы должны это решить, мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а потом убедиться, что открыт путь в НАТО. Думаю, что НАТО очень четко указало и правительство моей страны, США, также четко указало - мы приветствуем идею чтобы Украина присоединилась к НАТО. То, что мы называем «неотвратимая тропа» к этому членству. Я понимаю определенную спешку и нетерпеливость со стороны украинцев - в бы хотел бы стать членом НАТО еще вчера. Но мы имеем, конечно, сложную и трагическую ситуацию на территории Украины. И этим является присутствие там российских войск и российская оккупация. Это должно быть решено - сказал Коннолли.

Он отметил, что оптимальный сценарий вступления Украины в НАТО предусматривает присоединение всей Украины после завершения войны и полного восстановления ее территориальной целостности.

Я бы сказал, что это лучший путь движения вперед. Единственный ли это путь - возможно, нет. Мы не знаем, каким будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся. И именно поэтому НАТО и правительство США выделили большие ресурсы и установили партнерство с нашими братьями и сестрами в Украине, чтобы они выстояли и восстановили полный суверенитет над всей своей территорией - отметил Коннолли.

По его словам, президент США Джо Байден с симпатией относится к украинским устремлениям, включая членство в НАТО, но он не прибегнет к каким-то конкретным действиям в этом направлении без консультаций с другими союзниками по НАТО.

Опять же - он сфокусирован на приоритетах. А самым первым приоритетом является завершение насилия, которое осуществляют россияне на украинских территориях. Давайте не терять фокус внимания на этой приоритетной цели. Поддержка президента Зеленского, поддержка украинской армии, украинского народа, чтобы выиграть эту борьбу. И с моей точки зрения, это должна быть целая, вся Украина - с востоком Украины, югом Украины и Крымом - добавил Коннолли.

Кроме того, он отметил, что путин своим решением вторгнуться в Украину сделал просчет почти на всех уровнях.

Намерение было войти маршем в Украину и марионеточный режим будет создан в течение двух недель. Что из этого вышло? Уже более двух с половиной лет и украинское войско изматывает россиян - отметил Коннолли.

Напомним,

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет приглашена в НАТО в пределах своих границ 1991 года как суверенное и независимое государство, а вступление в Альянс состоится после завершения войны.