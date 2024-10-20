Украина перед тем, как вступить в НАТО должна восстановить свой суверенитет - президент ПА НАТО Коннолли

ukenru
Эксклюзив
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
  •  51042 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  121028 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  148427 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  154659 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  150543 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  130808 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  110067 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  102301 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100638 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  113224 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Диверсия в Херсонской области: уничтожен релейный шкаф возле Крыма - "АТЕШ"

Диверсия в Херсонской области: уничтожен релейный шкаф возле Крыма - "АТЕШ"

  •  77878 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

  •  71376 просмотра
Киев отразил ночную атаку вражеских дронов: разрушений и пострадавших нет

Киев отразил ночную атаку вражеских дронов: разрушений и пострадавших нет

  •  35957 просмотра
В Кривом Роге 17 человек пострадали в результате вражеских атак - ОВА

В Кривом Роге 17 человек пострадали в результате вражеских атак - ОВА

  •  30925 просмотра
Украина встречает 20 октября с заморозками и дождями: прогноз погоды на сегодня

Украина встречает 20 октября с заморозками и дождями: прогноз погоды на сегодня

  •  21833 просмотра
публикации
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  125846 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  130089 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  129262 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  157827 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

17 октября 2024, 11:05  •  154050 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
Эксклюзив

  •  51042 просмотра
Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

Международный день ленивца, День авиадиспетчера, День работников пищевой промышленности Украины. Что еще можно отметить 20 октября

  •  71376 просмотра
Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

Евгений Клопотенко раскрыл секрет приготовления вкусных синабонов

  •  71312 просмотра
Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

Легендарный кофейный напиток осени: как приготовить пряный тыквенный латте

  •  62290 просмотра
Топ-7 захватывающих фильмов о любви для романтической осени

Топ-7 захватывающих фильмов о любви для романтической осени

19 октября 2024, 12:10  •  74362 просмотра
Актуальное
Украина перед тем, как вступить в НАТО должна восстановить свой суверенитет - президент ПА НАТО Коннолли

Украина перед тем, как вступить в НАТО должна восстановить свой суверенитет - президент ПА НАТО Коннолли

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 12:03  •  982 просмотра

Read in English

Президент ПА НАТО Джерри Коннолли заявил, что Украина на пути к членству в Альянсе, но сначала должна восстановить территориальную целостность. Оптимальный сценарий предусматривает вступление всей Украины после завершения войны.

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Джерри Коннолли заявил, что Украина находится на необратимом пути к членству в Альянсе, но необходимо восстановить свой суверенитет и территориальную целостность.

Об этом Коннолли рассказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Детали

Сейчас ведется война. Я думаю, что мы должны это решить, мы должны восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а потом убедиться, что открыт путь в НАТО. Думаю, что НАТО очень четко указало и правительство моей страны, США, также четко указало - мы приветствуем идею чтобы Украина присоединилась к НАТО. То, что мы называем «неотвратимая тропа» к этому членству. Я понимаю определенную спешку и нетерпеливость со стороны украинцев - в бы хотел бы стать членом НАТО еще вчера. Но мы имеем, конечно, сложную и трагическую ситуацию на территории Украины. И этим является присутствие там российских войск и российская оккупация. Это должно быть решено

- сказал Коннолли.

Он отметил, что оптимальный сценарий вступления Украины в НАТО предусматривает присоединение всей Украины после завершения войны и полного восстановления ее территориальной целостности.

Я бы сказал, что это лучший путь движения вперед. Единственный ли это путь - возможно, нет. Мы не знаем, каким будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся. И именно поэтому НАТО и правительство США выделили большие ресурсы и установили партнерство с нашими братьями и сестрами в Украине, чтобы они выстояли и восстановили полный суверенитет над всей своей территорией

- отметил Коннолли. 

По его словам, президент США Джо Байден с симпатией относится к украинским устремлениям, включая членство в НАТО, но он не прибегнет к каким-то конкретным действиям в этом направлении без консультаций с другими союзниками по НАТО.

Опять же - он сфокусирован на приоритетах. А самым первым приоритетом является завершение насилия, которое осуществляют россияне на украинских территориях. Давайте не терять фокус внимания на этой приоритетной цели. Поддержка президента Зеленского, поддержка украинской армии, украинского народа, чтобы выиграть эту борьбу. И с моей точки зрения, это должна быть целая, вся Украина - с востоком Украины, югом Украины и Крымом

- добавил Коннолли. 

Кроме того, он отметил, что путин своим решением вторгнуться в Украину сделал просчет почти на всех уровнях.

Намерение было войти маршем в Украину и марионеточный режим будет создан в течение двух недель. Что из этого вышло? Уже более двух с половиной лет и украинское войско изматывает россиян

- отметил Коннолли. 

Напомним,

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет приглашена в НАТО в пределах своих границ 1991 года как суверенное и независимое государство, а вступление в Альянс состоится после завершения войны. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
natoNATO
olga-stefanishinaОльга Стефанишина
krymКрым
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина