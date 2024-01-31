Україна отримала 12 тисяч доз вакцини проти грипу для щеплень пацієнтів з груп ризику
Київ • УНН
Доставлення вакцини в регіони вже почалася та триватиме до 09 лютого, після медзаклади, які замовляли вакцину, інформуватимуть про її наявність пацієнтів з груп ризику.
Україна отримала 12 000 доз гуманітарної вакцини проти грипу для безоплатних щеплень пацієнтів з груп ризику. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я України, передає УНН.
Деталі
12 тисяч доз вакцини проти грипу для безоплатних щеплень, в першу чергу для пацієнтів з груп ризику, Україна отримала від фармацевтичної компанії Санофі як гуманітарну допомогу
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У відомстві додали, що розподіл вакцини відбувався враховуючи наявний запит від областей. Доставлення вакцини вже почалася та триватиме до 09 лютого, після медзаклади, які замовляли вакцину, інформуватимуть про її наявність пацієнтів з груп ризику.
У міністерстві пояснили, що до груп ризику належать:
- люди старше 60 років,
- діти від 6 місяців,
- вагітні,
- люди з хронічними захворюваннями,
- а також люди з професійної групи ризику, які працюють з населенням та у великих колективах (медпрацівники, вчителі, продавці тощо).
Доповнення
Згідно з даними МОЗ з початку жовтня на грип, ГРВІ та COVID-19 в країні перехворіло 2 288 634 українці, 54% — діти.
Наразі у 20 регіонах України циркулюють віруси грипу А та В. Від ускладнень грипу з початку епідсезону померло 14 українців (старше 30 років), які не мали щеплення проти грипу.
Україна перебуває в епідемічному сезоні з грипу та ГРВІ, наразі, за даними щотижневого моніторингу, реєструється стабілізація кількості захворювань на COVID-19 та збільшується кількість випадків грипу. Враховуючи ці дані, очікується, що з січня і до квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією
Нагадаємо
Захворюваність на грип та ГРВІ у Київській області минулого тижня зросла на 39% порівняно з попереднім тижнем, при цьому 44% нових випадків захворювання припадає на дітей.
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