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Україна отримала 12 тисяч доз вакцини проти грипу для щеплень пацієнтів з груп ризику

Україна отримала 12 тисяч доз вакцини проти грипу для щеплень пацієнтів з груп ризику

Київ • УНН

 • 21010 перегляди

Доставлення вакцини в регіони вже почалася та триватиме до 09 лютого, після медзаклади, які замовляли вакцину, інформуватимуть про її наявність пацієнтів з груп ризику.

Україна отримала 12 000 доз гуманітарної вакцини проти грипу для безоплатних щеплень пацієнтів з груп ризику. Про це повідомили у міністерстві охорони здоров'я України, передає УНН.

Деталі 

12 тисяч доз вакцини проти грипу для безоплатних щеплень, в першу чергу для пацієнтів з груп ризику, Україна отримала від фармацевтичної компанії Санофі як гуманітарну допомогу

- йдеться в заяві МОЗ.

МОЗ: в Україну доставили 340 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту30.01.24, 12:45 • 22747 переглядiв

У відомстві додали, що розподіл вакцини відбувався враховуючи наявний запит від областей. Доставлення вакцини вже почалася та триватиме до 09 лютого, після медзаклади, які замовляли вакцину, інформуватимуть про її наявність пацієнтів з груп ризику.

У міністерстві пояснили, що до груп ризику належать:

  • люди старше 60 років, 
  • діти від 6 місяців,
  •  вагітні, 
  • люди з хронічними захворюваннями, 
  • а також люди з професійної групи ризику, які працюють з населенням та у великих колективах (медпрацівники, вчителі, продавці тощо).

Доповнення

Згідно з даними МОЗ з початку жовтня на грип, ГРВІ та COVID-19 в країні перехворіло 2 288 634 українці, 54% — діти.

Наразі у 20 регіонах України циркулюють віруси грипу А та В. Від ускладнень грипу з початку епідсезону померло 14 українців (старше 30 років), які не мали щеплення проти грипу.

Україна перебуває в епідемічному сезоні з грипу та ГРВІ, наразі, за даними щотижневого моніторингу, реєструється стабілізація кількості захворювань на COVID-19 та збільшується кількість випадків грипу. Враховуючи ці дані, очікується, що з січня і до квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією

- заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Нагадаємо

Захворюваність на грип та ГРВІ у Київській області минулого тижня зросла на 39% порівняно з попереднім тижнем, при цьому 44% нових випадків захворювання припадає на дітей. 

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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