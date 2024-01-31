Украина получила 12 тысяч доз вакцины против гриппа для прививок пациентов из групп риска

Украина получила 12 000 доз гуманитарной вакцины против гриппа для бесплатных прививок пациентов из групп риска. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Украины, передает УНН.

Детали

12 тысяч доз вакцины против гриппа для бесплатных прививок, в первую очередь для пациентов из групп риска, Украина получила от фармацевтической компании Санофи в качестве гуманитарной помощи - говорится в заявлении Минздрава.

Минздрав: в Украину доставили 340 тысяч доз оральной вакцины против полиомиелита

В ведомстве добавили, что распределение вакцины происходило учитывая имеющийся запрос от областей. Доставка вакцины уже началась и продлится до 09 февраля, после медучреждения, которые заказывали вакцину, будут информировать о ее наличии пациентов из групп риска.

В министерстве объяснили, что к группам риска относятся:

люди старше 60 лет,

дети от 6 месяцев,

беременные,

люди с хроническими заболеваниями,

а также люди из профессиональной группы риска, которые работают с населением и в больших коллективах (медработники, учителя, продавцы и т.д.).

Дополнение

Согласно данным Минздрава с начала октября гриппом, ОРВИ и COVID-19 в стране переболело 2 288 634 украинца, 54% - дети.

Сейчас в 20 регионах Украины циркулируют вирусы гриппа А и В. От осложнений гриппа с начала эпидсезона умерло 14 украинцев (старше 30 лет), которые не имели прививки против гриппа.

Украина находится в эпидемическом сезоне по гриппу и ОРВИ, сейчас, по данным еженедельного мониторинга, регистрируется стабилизация количества заболеваний COVID-19 и увеличивается количество случаев гриппа. Учитывая эти данные, ожидается, что с января и до апреля вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией - заявил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Напомним

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киевской области на прошлой неделе выросла на 39% по сравнению с предыдущей неделей, при этом 44% новых случаев заболевания приходится на детей.

На Ривненщине эпидпорог по гриппу и ОРВИ превысил 34%: часть школ перевели на дистанционку