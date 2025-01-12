"Інавгурація" Мадуро – фікція: Україна підтримала позицію ЄС
Київ • УНН
МЗС України приєдналося до позиції ЄС щодо невизнання третьої "інавгурації" Ніколаса Мадуро у Венесуелі. На тлі масових протестів Мадуро розпочав новий президентський термін до 2031 року.
Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна приєднується до позиції ЄС, визнаючи "інавгурацію" Ніколаса Мадуро фікцією та закликаючи до дотримання громадянських прав венесуельців. Пише МЗС України, передає УНН.
"Україна приєднується до позиції ЄС. Так звана "інавгурація" Ніколаса Мадуро була фікцією. Вибір венесуельського народу був вкрадений. Ми продовжуватимемо підтримувати народ Венесуели", — зазначив Сибіга.
Він додав, що Україна наполягатиме на дотриманні громадянських прав і свобод.
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10 січня президент Венесуели Ніколас Мадуро розпочав свій третій президентський термін, який триватиме до 2031 року. Інавгурація відбулася в умовах посиленої охорони на тлі масових протестів.
Водночас сотні венесуельців виходили на вулиці столиці із протестами проти захоплення влади Мадуро.
США та ЄС запровадили санкції проти Венесуели та пропонують винагороду за арешт Мадуро.