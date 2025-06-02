Україна має має спроможності для виробництва 10 млн дронів на рік - Міноборони
Київ • УНН
Український ОПК має потенціал виробництва 10 мільйонів дронів щорічно. Заступник міністра оборони Козенко закликав до співпраці з іноземними компаніями для розвитку виробництва.
Український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів дронів на рік. Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Козенко на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі, передає УНН з посиланням на МОУ.
Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік
Він також підкреслив, що враховуючи досвід, який набувають українські оператори БПЛА щодня, Україна пише доктринальні зміни використання цих засобів ураження. За його словами, безпілотники наносять 80% від всіх уражень на полі бою.
Як підсумок свого виступу, заступник міністра оборони України Олександр Козенко запросив міжнародні оборонні компанії до співпраці з українським ОПК, а саме до фінансування виробництва, створення спільних підприємств та обмін досвідом.
Нестача дронів у бригад: директор Агенції оборонних закупівель пояснив в чому проблема 30.05.25, 20:20 • 2548 переглядiв
Доповнення
26 травня Президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача заявив, що доручив значно збільшити виробництво дронів-перехоплювачів, а також надати окреме фінансування для української балістичної програми – для швидшого виробництва ракет.