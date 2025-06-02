Україна має має спроможності для виробництва 10 млн дронів на рік - Міноборони

Український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів дронів на рік. Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Козенко на безпековому форумі "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі, передає УНН з посиланням на МОУ.

Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік - зауважив Козенко.

Він також підкреслив, що враховуючи досвід, який набувають українські оператори БПЛА щодня, Україна пише доктринальні зміни використання цих засобів ураження. За його словами, безпілотники наносять 80% від всіх уражень на полі бою.

Як підсумок свого виступу, заступник міністра оборони України Олександр Козенко запросив міжнародні оборонні компанії до співпраці з українським ОПК, а саме до фінансування виробництва, створення спільних підприємств та обмін досвідом.

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Доповнення

26 травня Президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача заявив, що доручив значно збільшити виробництво дронів-перехоплювачів, а також надати окреме фінансування для української балістичної програми – для швидшого виробництва ракет.