Украина имеет возможности для производства 10 млн дронов в год – Минобороны

Украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов дронов в год. Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Козенко на форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, передает УНН со ссылкой на ссылкой на МОУ.

Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов различных дронов в год - отметил Козенко.

Он также подчеркнул, что учитывая опыт, который приобретают украинские операторы БПЛА ежедневно, Украина пишет доктринальные изменения использования этих средств поражения. По его словам, беспилотники наносят 80% от всех поражений на поле боя.

Как итог своего выступления, заместитель министра обороны Украины Александр Козенко пригласил международные оборонные компании к сотрудничеству с украинским ОПК, а именно к финансированию производства, созданию совместных предприятий и обмену опытом.

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Дополнение

26 мая Президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки Верховного главнокомандующего заявил, что поручил значительно увеличить производство дронов-перехватчиков, а также предоставить отдельное финансирование для украинской баллистической программы – для более быстрого производства ракет.