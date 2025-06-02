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Украина имеет возможности для производства 10 млн дронов в год – Минобороны

Киев • УНН

 • 784 просмотра

Украинский ОПК имеет потенциал производства 10 миллионов дронов ежегодно. Заместитель министра обороны Козенко призвал к сотрудничеству с иностранными компаниями для развития производства.

Украина имеет возможности для производства 10 млн дронов в год – Минобороны

Украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов дронов в год. Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Козенко на форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, передает УНН со ссылкой на ссылкой на МОУ.

Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов различных дронов в год

- отметил Козенко.

Он также подчеркнул, что учитывая опыт, который приобретают украинские операторы БПЛА ежедневно, Украина пишет доктринальные изменения использования этих средств поражения. По его словам, беспилотники наносят 80% от всех поражений на поле боя.

Как итог своего выступления, заместитель министра обороны Украины Александр Козенко пригласил международные оборонные компании к сотрудничеству с украинским ОПК, а именно к финансированию производства, созданию совместных предприятий и обмену опытом. 

Нехватка дронов в бригадах: директор Агентства оборонных закупок объяснил в чем проблема30.05.25, 20:20 • 2546 просмотров

Дополнение

26 мая Президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки Верховного главнокомандующего заявил, что поручил значительно увеличить производство дронов-перехватчиков, а также предоставить отдельное финансирование для украинской баллистической программы – для более быстрого производства ракет. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономика
Министерство обороны Украины
Сингапур
Владимир Зеленский
Украина
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