Украина имеет возможности для производства 10 млн дронов в год – Минобороны
Киев • УНН
Украинский ОПК имеет потенциал производства 10 миллионов дронов ежегодно. Заместитель министра обороны Козенко призвал к сотрудничеству с иностранными компаниями для развития производства.
Украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов дронов в год. Об этом заявил заместитель министра обороны Александр Козенко на форуме безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, передает УНН со ссылкой на ссылкой на МОУ.
Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 миллионов различных дронов в год
Он также подчеркнул, что учитывая опыт, который приобретают украинские операторы БПЛА ежедневно, Украина пишет доктринальные изменения использования этих средств поражения. По его словам, беспилотники наносят 80% от всех поражений на поле боя.
Как итог своего выступления, заместитель министра обороны Украины Александр Козенко пригласил международные оборонные компании к сотрудничеству с украинским ОПК, а именно к финансированию производства, созданию совместных предприятий и обмену опытом.
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26 мая Президент Украины Владимир Зеленский по результатам заседания Ставки Верховного главнокомандующего заявил, что поручил значительно увеличить производство дронов-перехватчиков, а также предоставить отдельное финансирование для украинской баллистической программы – для более быстрого производства ракет.