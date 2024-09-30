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Україна готується до підписання ще однієї безпекової угоди - Зеленський

Україна готується до підписання ще однієї безпекової угоди - Зеленський

Київ • УНН

 • 19208 перегляди

Президент Зеленський повідомив про підготовку до підписання 27-ї безпекової угоди для України. Країна вже уклала 26 таких угод, останню - з Ірландією у вересні цього року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до підписання вже 27-ї безпекової угоди. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Готуємося також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України. Вже 27

 - сказав Зеленський.

Однак президент не назвав країну, з якою планується підписати угоду

Доповнення

Україна вже уклала 26 безпекових угод - 7 з країнами "Групи семи", 18 з країнами, що приєдналися до спільної декларації країн "Групи семи" , а також з Європейським Союзом.

Останню угоду Україна підписала з Ірландією у вересні цього року.

Павло Башинський

Павло Башинський

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