Україна готується до підписання ще однієї безпекової угоди - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про підготовку до підписання 27-ї безпекової угоди для України. Країна вже уклала 26 таких угод, останню - з Ірландією у вересні цього року.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до підписання вже 27-ї безпекової угоди. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Готуємося також і до підписання ще однієї безпекової угоди для України. Вже 27
Однак президент не назвав країну, з якою планується підписати угоду
Доповнення
Україна вже уклала 26 безпекових угод - 7 з країнами "Групи семи", 18 з країнами, що приєдналися до спільної декларації країн "Групи семи" , а також з Європейським Союзом.
Останню угоду Україна підписала з Ірландією у вересні цього року.