Украина готовится к подписанию еще одного соглашения по безопасности - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о подготовке к подписанию 27-го соглашения по безопасности для Украины. Страна уже заключила 26 таких соглашений, последнее - с Ирландией в сентябре этого года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к подписанию уже 27-го соглашения по безопасности. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Готовимся также и к подписанию еще одного соглашения по безопасности для Украины. Уже 27
Однако президент не назвал страну, с которой планируется подписать соглашение
Дополнение
Украина уже заключила 26 соглашений по безопасности - 7 со странами «Группы семи», 18 со странами, присоединившимися к совместной декларации стран «Группы семи», а также с Европейским Союзом.
Последнее соглашение Украина подписала с Ирландией в сентябре этого года.