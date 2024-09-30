Украина готовится к подписанию еще одного соглашения по безопасности - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к подписанию уже 27-го соглашения по безопасности. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Готовимся также и к подписанию еще одного соглашения по безопасности для Украины. Уже 27 - сказал Зеленский.

Однако президент не назвал страну, с которой планируется подписать соглашение

Дополнение

Украина уже заключила 26 соглашений по безопасности - 7 со странами «Группы семи», 18 со странами, присоединившимися к совместной декларации стран «Группы семи», а также с Европейским Союзом.

Последнее соглашение Украина подписала с Ирландией в сентябре этого года.