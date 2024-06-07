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Угорщина захищає імпорт російського газу, незважаючи на критику США

Київ • УНН

 • 30197 перегляди

Угорщина як і раніше сильно залежить від російського газу, отримуючи 4,5 мільярда кубометрів на рік в рамках 15-річної угоди, підписаної в 2021 році, незважаючи на спроби Заходу відмовитися від російських енергоресурсів в умовах воєн Путіна.

Пристрасть Угорщини до російських енергоресурсів є небезпечною і непотрібною. Крім того, вона є ознакою підтримки путінської війни. Про це заявив посол США в Угорщині Девід Прессман, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У той час як країни Західної Європи доклали серйозних зусиль, щоб відмовитися від російського газу, Угорщина, яка не має виходу до моря, отримує 4,5 мільярда кубічних метрів газу на рік із Росії відповідно до 15-річної угоди, підписаної 2021 року

 зазначив Прессман.

Натомість, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, який перебував у Санкт-Петербурзі на економічному форумі, заявив, що Угорщина задоволена своїм співробітництвом із Росією у сфері постачання газу і не планує припиняти закупівлі газу в Москви.

Неможливо забезпечити енергопостачання Угорщини без російських енергоресурсів, і це не має нічого спільного з політикою чи ідеологією, а корениться в простих фактах фізики

сказав глава МЗС Угорщини

Угорщина візьме участь у Саміті миру: у Швейцарію поїде очільник МЗС Сійярто06.06.24, 12:58 • 20760 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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