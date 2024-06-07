Страсть Венгрии к российским энергоресурсам опасна и ненужна. Кроме того, она является признаком поддержки путинской войны. Об этом заявил посол США в Венгрии Дэвид Прессман, сообщает Reuters, передает УНН.

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В то время как страны Западной Европы приложили серьезные усилия, чтобы отказаться от российского газа, Венгрия, не имеющая выхода к морю, получает 4,5 миллиарда кубических метров газа в год из России в соответствии с 15-летним соглашением, подписанным в 2021 году отметил Прессман.

Зато, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, находившийся в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, заявил, что Венгрия довольна своим сотрудничеством с Россией в сфере поставок газа и не планирует прекращать закупки газа в Москвиче.

Невозможно обеспечить энергоснабжение Венгрии без российских энергоресурсов, и это не имеет ничего общего с политикой или идеологией, а коренится в простых фактах физики сказал глава МИД Венгрии

Венгрия примет участие в саммите мира: в Швейцарию поедет глава МИД Сийярто