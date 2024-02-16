Угорщина робить вклад до коаліції НАТО з розмінування України
Київ • УНН
Угорщина приєднується до 20 країн-членів НАТО, які допомагають Україні розміновувати територію в рамках нової Коаліції з розмінування на чолі з Литвою.
Угорщина приєдналася до коаліції 20 країн-членів Північноатлантичного союзу (НАТО), що займуться розмінуванням території України. Про це угорський міністр оборони Кристоф Салай-Бобровніцкий повідомив у Facebook, пише УНН.
Одне з найнагальніших завдань в Україні, яке впливає на повсякденне життя населення – розмінування. Угорщина – в кулуарах наради на міністерському рівні у Брюсселі – підписала Заяву про наміри з ще 20 країнами-учасницями НАТО щодо створення Коаліції з розмінування,
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Зазначається, що угорська Національна Оборона робить внесок у діяльність коаліції під керівництвом Литви з розмінування.
Нагадаємо
Міністр оборони Умеров обговорив результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України, включаючи формування коаліцій для надання Україні допомоги з протиповітряної оборони, безпілотників та розмінування.