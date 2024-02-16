Угорщина робить вклад до коаліції НАТО з розмінування України

Угорщина приєдналася до коаліції 20 країн-членів Північноатлантичного союзу (НАТО), що займуться розмінуванням території України. Про це угорський міністр оборони Кристоф Салай-Бобровніцкий повідомив у Facebook, пише УНН.

Одне з найнагальніших завдань в Україні, яке впливає на повсякденне життя населення – розмінування. Угорщина – в кулуарах наради на міністерському рівні у Брюсселі – підписала Заяву про наміри з ще 20 країнами-учасницями НАТО щодо створення Коаліції з розмінування, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що угорська Національна Оборона робить внесок у діяльність коаліції під керівництвом Литви з розмінування.

Нагадаємо

Міністр оборони Умеров обговорив результати 19-го засідання Контактної групи з питань оборони України, включаючи формування коаліцій для надання Україні допомоги з протиповітряної оборони, безпілотників та розмінування.